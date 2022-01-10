Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz oranı ne olacak? Gözler ocak ayı PPK Toplantısı'nda

MERKEZ BANKASI 2022 YILI PARA VE KUR POLİTİKASINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 yılı Para ve Kur Politikası'nı açıklarken; enflasyon hedefini yüzde 5 olarak korudu ve dalgalı döviz kuru rejiminin de süreceğini duyurdu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 Yılı Para ve Kur Politikasının Temel Çerçevesi’ni paylaştı. Para Politikası Kurulu (PPK), 2022 yılında, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacak. İlk toplantı 20 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.



Buna göre, Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu aktarıldı. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunurken para politikasının, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı belirtildi.



2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecek.