Merkez BankasÄ± faiz kararÄ± ne oldu? Faiz indirimi oldu mu? Merkez BankasÄ± eylül ve ekim aylarÄ±nda politika faizini toplam 300 baz puan indirmiÅŸti
Merkez BankasÄ± faiz kararÄ± yapÄ±lan PPK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan belli oldu. EylÃ¼l ve ekim aylarÄ±nda politika faizini toplam 300 baz puan indiren Merkez BankasÄ±, kasÄ±m ayÄ± faiz kararÄ±nÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) Para PolitikasÄ± Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranÄ±nÄ± 100 baz puan indirdi. Peki, Merkez BankasÄ± faiz kararÄ± ne oldu? Ä°ÅŸte, 2021 kasÄ±m ayÄ± Merkez BankasÄ± faiz kararÄ±.
Merkez BankasÄ± faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Kurulda kasÄ±m ayÄ± faiz oranÄ± iÃ§in karar verildi, alÄ±nan karar saat 14.00'te paylaÅŸÄ±ldÄ±. TCMB Para PolitikasÄ± Kurulu(PPK) toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, haftalÄ±k repo faizi yÃ¼zde 16,00'dan yÃ¼zde 15,00'e Ã§ekildi. TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranÄ±nÄ± (politika faizi) 100 baz puan indirerek yÃ¼zde 15'e dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. TCMB, Ã¶nceki toplantÄ±sÄ±nda faizde 200 baz puan indirime gitmiÅŸti.Â
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