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Ekonomi
Haber GiriÅŸ: 18 KasÄ±m 2021 - 19:37 | 

Merkez BankasÄ± faiz kararÄ± ne oldu? Faiz indirimi oldu mu? Merkez BankasÄ± eylül ve ekim aylarÄ±nda politika faizini toplam 300 baz puan indirmiÅŸti

Merkez BankasÄ± faiz kararÄ± yapÄ±lan PPK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan belli oldu. EylÃ¼l ve ekim aylarÄ±nda politika faizini toplam 300 baz puan indiren Merkez BankasÄ±, kasÄ±m ayÄ± faiz kararÄ±nÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) Para PolitikasÄ± Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranÄ±nÄ± 100 baz puan indirdi. Peki, Merkez BankasÄ± faiz kararÄ± ne oldu? Ä°ÅŸte, 2021 kasÄ±m ayÄ± Merkez BankasÄ± faiz kararÄ±.

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Merkez BankasÄ± faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Kurulda kasÄ±m ayÄ± faiz oranÄ± iÃ§in karar verildi, alÄ±nan karar saat 14.00'te paylaÅŸÄ±ldÄ±. TCMB Para PolitikasÄ± Kurulu(PPK) toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, haftalÄ±k repo faizi yÃ¼zde 16,00'dan yÃ¼zde 15,00'e Ã§ekildi. TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranÄ±nÄ± (politika faizi) 100 baz puan indirerek yÃ¼zde 15'e dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. TCMB, Ã¶nceki toplantÄ±sÄ±nda faizde 200 baz puan indirime gitmiÅŸti.Â

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TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yÄ±l sonu iÃ§in yÃ¼zde 18,4, 2022 yÄ±l sonu iÃ§in yÃ¼zde 11,8 seviyesinde bulunuyor. TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu(TÃœÄ°K) EylÃ¼l ayÄ± iÃ§in yÄ±llÄ±k manÅŸet enflasyonu yÃ¼zde 19,89, Ã§ekirdek enflasyonu yÃ¼zde 16,82 olarak aÃ§Ä±klad

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Ekonomistlerin yÄ±l sonu politika faiz oranÄ±na iliÅŸkin beklentilerinin medyanÄ± ise bir Ã¶nceki anket dÃ¶nemine gÃ¶re 200 baz puan azalarak yÃ¼zde 15 oldu.
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4EKÄ°M AYI FAÄ°Z KARARI NE OLMUÅžTU

EKÄ°M AYI FAÄ°Z KARARI NE OLMUÅžTU?

Bir Ã¶nceki PPK toplantÄ±sÄ± 21 Ekim 2021 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti. Ekim ayÄ±ndaki PPK toplantÄ±sÄ±nda politika faizi 200 baz puan indirilerek yÃ¼zde 18'den yÃ¼zde 16 seviyesine Ã§ekilmiÅŸti.

5ToplantÄ±dan sonra yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi:

ToplantÄ±dan sonra yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi:

"KÃ¼resel iktisadi faaliyette yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda yaÅŸanan toparlanma ve aÅŸÄ±lama oranlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸa raÄŸmen salgÄ±nda yeni varyantlar kÃ¼resel iktisadi faaliyet Ã¼zerindeki aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ riskleri canlÄ± tutmaktadÄ±r. KÃ¼resel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarÄ±ndaki yÃ¼ksek seyir, bazÄ± sektÃ¶rlerdeki arz kÄ±sÄ±tlarÄ± ve taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k maliyetlerindeki artÄ±ÅŸ uluslararasÄ± Ã¶lÃ§ekte Ã¼retici ve tÃ¼ketici fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesine yol aÃ§maktadÄ±r. BaÅŸlÄ±ca tarÄ±msal emtia ihracatÃ§Ä±sÄ± Ã¼lkelerde yaÅŸanan iklim koÅŸullarÄ±nÄ±n kÃ¼resel gÄ±da fiyatlarÄ± Ã¼zerinde olumsuz yansÄ±malarÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir. YÃ¼ksek kÃ¼resel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararasÄ± finansal piyasalar Ã¼zerindeki etkileri yakÄ±ndan izlenmekle birlikte, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lke merkez bankalarÄ± artan enerji fiyatlarÄ± ve arz-talep uyumsuzluÄŸuna baÄŸlÄ± olarak enflasyonda gÃ¶rÃ¼len yÃ¼kseliÅŸin beklenenden uzun sÃ¼rebileceÄŸini deÄŸerlendirmektedir. Bu Ã§erÃ§evede, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lke merkez bankalarÄ± destekleyici parasal duruÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, varlÄ±k alÄ±m programlarÄ±na devam etmektedir.

Ã–ncÃ¼ gÃ¶stergeler yurt iÃ§inde iktisadi faaliyetin dÄ±ÅŸ talebin de etkisiyle gÃ¼Ã§lÃ¼ seyrettiÄŸine iÅŸaret etmektedir. AÅŸÄ±lamanÄ±n toplumun geneline yayÄ±lmasÄ± salgÄ±ndan olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve baÄŸlantÄ±lÄ± sektÃ¶rlerin canlanmasÄ±na ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileÅŸimle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesine olanak tanÄ±maktadÄ±r. DayanÄ±klÄ± tÃ¼ketim mallarÄ± talebi yavaÅŸlarken, dayanÄ±ksÄ±z tÃ¼ketim mallarÄ±nda toparlanma devam etmektedir. Ä°hracattaki gÃ¼Ã§lÃ¼ artÄ±ÅŸ eÄŸilimiyle yÄ±lÄ±n geri kalanÄ±nda yÄ±llÄ±klandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ cari iÅŸlemler dengesindeki iyileÅŸmenin sÃ¼rmesi beklenmekte, bu eÄŸilimin gÃ¼Ã§lenerek devam etmesi fiyat istikrarÄ± hedefi iÃ§in Ã¶nem arz etmektedir.

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Enflasyonda son dÃ¶nemde gÃ¶zlenen yÃ¼kseliÅŸte; gÄ±da ve baÅŸta enerji olmak Ã¼zere ithalat fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸlar ile tedarik sÃ¼reÃ§lerindeki aksaklÄ±klar gibi arz yÃ¶nlÃ¼ unsurlar, yÃ¶netilen/yÃ¶nlendirilen fiyatlardaki artÄ±ÅŸlar ve talep geliÅŸmeleri etkili olmaktadÄ±r. Para politikasÄ± duruÅŸunda yapÄ±lan gÃ¼ncellemenin ticari krediler Ã¼zerinde olumlu etkileri gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun yanÄ±nda, bireysel kredilerle ilgili geliÅŸmeler yakÄ±ndan takip edilmektedir. Kurul, para politikasÄ±nÄ±n etkileyebildiÄŸi talep unsurlarÄ±, Ã§ekirdek enflasyon geliÅŸmeleri ve arz ÅŸoklarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± etkilerin ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik analizleri deÄŸerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yÃ¼zde 15 olarak belirlenmesine karar vermiÅŸtir. Kurul, arz yÃ¶nlÃ¼ ve para politikasÄ± etki alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki faktÃ¶rlerin fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerinde oluÅŸturduÄŸu geÃ§ici etkilerin 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ± boyunca da etkisini sÃ¼rdÃ¼rmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiÄŸi sÄ±nÄ±rlÄ± alanÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± AralÄ±k ayÄ±nda tamamlamayÄ± deÄŸerlendirecektir.

TCMB, fiyat istikrarÄ± temel amacÄ± doÄŸrultusunda enflasyonda kalÄ±cÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe iÅŸaret eden gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¶stergeler oluÅŸana ve orta vadeli yÃ¼zde 5 hedefine ulaÅŸÄ±ncaya kadar elindeki tÃ¼m araÃ§larÄ± kararlÄ±lÄ±kla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel dÃ¼zeyinde saÄŸlanacak istikrar, Ã¼lke risk primlerindeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, ters para ikamesinin ve dÃ¶viz rezervlerindeki artÄ±ÅŸ eÄŸiliminin sÃ¼rmesi ve finansman maliyetlerinin kalÄ±cÄ± olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarÄ± ve finansal istikrarÄ± olumlu etkileyecektir. BÃ¶ylelikle, yatÄ±rÄ±m, Ã¼retim ve istihdam artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir ÅŸekilde devamÄ± iÃ§in uygun zemin oluÅŸacaktÄ±r.

Kurul, kararlarÄ±nÄ± ÅŸeffaf, Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir ve veri odaklÄ± bir Ã§erÃ§evede almaya devam edecektir."

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