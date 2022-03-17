Merkez BankasÄ± faiz kararÄ± ile ilgili son dakika aÃ§Ä±klamalarÄ± yakÄ±ndan takip ediliyor. Merkez BankasÄ± mart ayÄ± faiz kararÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± faizi yÃ¼zde 14'te sabit bÄ±rakma kararÄ± aldÄ±.
Merkez BankasÄ± faiz kararÄ± 17 Mart 2022 tarihinde saat 14:00â€™te aÃ§Ä±klandÄ±.
TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± faizi yÃ¼zde 14'te sabit bÄ±rakma kararÄ± aldÄ±.
TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±(TCMB), piyasalarÄ±n beklentileri yÃ¶nÃ¼nde haftalÄ±k gÃ¶sterge repo faizinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmedi.
TCMB Para PolitikasÄ± Kurulu(PPK) toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, haftalÄ±k repo faizi yÃ¼zde 14,00 olarak kaldÄ±.Â
TCMB, geÃ§en yÄ±lÄ±n son 4 toplantÄ±sÄ±nda faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yÄ±lÄ±n ilk 2 toplantÄ±sÄ±nda faizde bir deÄŸiÅŸiklik yapmamÄ±ÅŸtÄ±.
TCMB Piyasa KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± Anketinde yÄ±l sonu tÃ¼ketici fiyatlarÄ± beklentisi yÃ¼zde 40,47, 12 ay sonrasÄ± tÃ¼ketici fiyatlarÄ± beklentisi yÃ¼zde 26,43 seviyesinde oluÅŸtu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yÄ±l sonu iÃ§in yÃ¼zde 23,2, 2023 yÄ±l sonu iÃ§in yÃ¼zde 8,2 seviyesinde bulunuyor.
TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu(TÃœÄ°K), Åžubat ayÄ±nda tÃ¼ketici fiyatlarÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 54,44 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
TCMB'nin bir sonraki toplantÄ±sÄ± 14 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
14 Nisan 2022
26 MayÄ±s 2022
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 AÄŸustos 2022
22 EylÃ¼l 2022
20 Ekim 2022
24 KasÄ±m 2022
22 AralÄ±k 2022
19 Ocak 2023
23 Åžubat 2023
23 Mart 2023