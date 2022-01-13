Memur zammı meclisten geçti mi? Memur maaşı ne kadar? 2022 memur maaş zammı hesaplama
Memur maaş zammı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Memur maaşlarına yapılan zam oranı 3 Ocak tarihinde netleşti. Aralık enflasyon oranına göre memurlara ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam yapılacaktı. Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nihai rakamı açıkladı. Peki, memur zammı meclisten geçti mi? Memur maaşı ne kadar?
Memur zammının ne kadar olduğu merak ediliyor. Memur maaş zammı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 3 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5’e çıkartarak onlara ilave bir sosyal bir destek sağlamış oluyoruz.’ dedi. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, memur ve emekli ek zammı ile ilgili kanun teklifinin bugün yasalaşmasının beklenildiğini açıkladı.
MEMUR ZAMMI MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?
Memur ve emekliye ek zam düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor. 18 maddelik teklifin bugün yasalaşması bekleniyor.
Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, ‘18 maddelik kanun teklifi içerisinde memur ve emekliye zamma dair gelişmeler var. Dün 9 maddenin yasalaştığını söyleyebiliriz. Yarısının görüşüldüğünü söylemek mümkün. Saat 14.00 itibarıyla görüşülecek.’ açıklamasını yaptı.
Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, ‘18 maddelik kanun teklifi içerisinde memur ve emekliye zamma dair gelişmeler var. Dün 9 maddenin yasalaştığını söyleyebiliriz. Yarısının görüşüldüğünü söylemek mümkün. Saat 14.00 itibarıyla görüşülecek.’ açıklamasını yaptı.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 artış yapıldı. Memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5’e çıkartarak onlara ilave bir sosyal bir destek sağlamış oluyoruz.
Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Tabii bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücrete kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmasıyla ortaya çıkan ve 288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor.’ dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Memurlarımızın maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 artış yapıldı. Memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5’e çıkartarak onlara ilave bir sosyal bir destek sağlamış oluyoruz.
Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Tabii bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücrete kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmasıyla ortaya çıkan ve 288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor.’ dedi.