MEMUR ZAMMI 2022: Ek zamla memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur zammı hesaplama nasıl yapılır?

MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR?

Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı.



Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 olan zammı yüzde 7.5 olarak güncelledi. Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu.



Öte yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncellendiğini duyurdu.