MEMUR ZAMMI 2022: Ek zamla memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur zammı hesaplama nasıl yapılır?
Memur zammı 2022 hesaplama tablosu, ocak ayı ile beraber netlik kazandı. Senede iki kere maaşlarını zamlı alan memurların zam oranları TÜİK enflasyon rakamları sonrası belli oldu. Görevdeki memur ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 artış yapılacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ek zam müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." dedi. Memur zammının belli olmasıyla beraber, 2022 memur maaşı hesaplama tablosu güncellendi. Peki, 2022 memur zammı ne kadar oldu? İşte, memur maaş zammı hesaplama ekranı.
Memur zammı ne kadar 2022? sorusu memur zam oranlarının belli olmasının ardından gündeme geldi. Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre emekliler, kamu görevlilerine verilen yüzde 2.5’lik ek zamdan da yararlanacak. Buna göre, memur emeklileri, 2022 yılının ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu görevlilerine, toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 2.5 oranında ilave artış yapılacağını açıklamasının ardından ek zam önerisi yasa tasarısı olarak Meclis’e gönderildi.
MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR?
Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 olan zammı yüzde 7.5 olarak güncelledi. Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu.
Öte yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncellendiğini duyurdu.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 olan zammı yüzde 7.5 olarak güncelledi. Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu.
Öte yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncellendiğini duyurdu.
AİLE YARDIMI, ÇOCUK ÖDENEĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu görevlilerine, toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 2.5 oranında ilave artış yapılacağını açıklamıştı. Ardından Ek Zam önerisi yasa tasarısı olarak Meclis’e gönderildi. Tasarıya göre kamu çalışanları 2022’nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak.
Yeni zamla birlikte kamuda görevli genel müdürün maaşı ocak ayında 21 bin 330 liraya çıkarken, 4’üncü derecenin 1 kademedeki öğretmenin maaşı ise 8.668 lira olacak. Aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılık gösterecek. Buna göre de en düşük memur maaşı (9/1) 6.854 lira olacak. Polis memurunun (8/1) maaşı ise 9.710 liraya çıkacak.
Yeni zamla birlikte kamuda görevli genel müdürün maaşı ocak ayında 21 bin 330 liraya çıkarken, 4’üncü derecenin 1 kademedeki öğretmenin maaşı ise 8.668 lira olacak. Aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılık gösterecek. Buna göre de en düşük memur maaşı (9/1) 6.854 lira olacak. Polis memurunun (8/1) maaşı ise 9.710 liraya çıkacak.