Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Gözler 2022 memur ve emekli maaş zammında

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Milyonlarca Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak.



Her 6 ayda bir Enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.



İLK 6 AYDA YÜZDE 8.45



Posta Gazetesi'nin haberine göre, diğer yandan memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti.



2019’daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.



