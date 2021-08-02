Manavgat için proje hazır! Yanan evler böyle yenilenecek
Günlerdir devam eden yangın felaketini sona erdirmek için canla başla mücadele ediliyor. Bir yandan yangının söndürülmesi hedeflenirken diğer yandan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bakanlık, tespit çalışmaları devam ederken yenisi yapılacak köy evleri için proje çalışmalarına da başladı.
İlk etapta Manavgat’a yapılacak yeni evlerin detayları belirlendi. TOKİ eliyle yapılacak konutlar yöresel mimariye uygun, bir ya da iki katlı olacak.
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1 YILDA BİTECEK
İhaleleri 1 ay içerisinde yapıp inşaatları hızlı bir şekilde başlatacaklarını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm köy evlerini 1 yıl içerisinde tamamlayacaklarını belirtti.
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Kurum, “Evlerini kaybeden tüm vatandaşlarımıza yeni yuvalarını yapacak ve hızlıca teslim edeceğiz. Bunun için hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamamız gerekiyor. Hemen akabinde tıpkı Rize’de, Giresun’da, Elazığ’da olduğu gibi, ahırıyla, müştemilatıyla, deposuyla köy evlerimizi yapacağız” şeklinde konuştu.
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Tespit çalışmaları esnasında teknolojinin tüm imkânları da kullanılıyor.
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DRONLAR SAHADA
Bakan Kurum, “İlk defa Türkiye’de Manavgat’ta yangında zarar görmüş yerleşim yerlerine dair hasar tespit çalışmalarımızı dronlarla yapıyoruz” dedi.
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Manavgat’ta 33 mahallenin 30’unda üst yapı hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum, “Manavgat’ta 2 bin 331 binada; 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane olmak üzere toplam 1446 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik” dedi.
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Marmaris’te tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Kurum, şu bilgileri paylaştı: “Şu an itibarıyla Marmaris’te 74 binanın ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Mersin’de çalışmalarımız tamamladık. Aydıncık’ta 57, Silifke’de ise 20 bina acil yıkılacak. Adana’da 1605 haneyi boşalttık. Aladağ’da 24 bina ve Kozan’da 37 bina olmak üzere toplam 61 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.”