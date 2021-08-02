Manavgat için proje hazır! Yanan evler böyle yenilenecek

Kurum, “Evlerini kaybeden tüm vatandaşlarımıza yeni yuvalarını yapacak ve hızlıca teslim edeceğiz. Bunun için hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamamız gerekiyor. Hemen akabinde tıpkı Rize’de, Giresun’da, Elazığ’da olduğu gibi, ahırıyla, müştemilatıyla, deposuyla köy evlerimizi yapacağız” şeklinde konuştu.