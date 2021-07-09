Nesrin Cavadzade: Gökhan çocuk istiyor

Her şey mavi olsun Ünlü oyuncu Irmak Ünal, Bodrum tatilinden fotoğraflarını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu. Ünal, mavi bikinisi ile poz verdiği karelerin altına şu notu yazdı: “Mavi gökyüzünün, mavi denizle buluşmasına izin verin ve bir süreliğine her şey mavi olsun.”