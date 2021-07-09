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Magazin
Haber Giriş: 09 Temmuz 2021 - 08:25 | 

Nesrin Cavadzade: Gökhan çocuk istiyor

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Gökhan da çocuk istiyor

Gökhan da çocuk istiyor

Nesrin Cavadzade önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Oyuncu, basın mensuplarını fark edince mağazadan makyaj yapıp çıktı.

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Oyuncu, “Çok çocuk istediğinizi söylemiştiniz. Sevgiliniz Gökhan Alkan ne diyor?” sorusuna “Çocuk düşünüyorum. O da çok istiyor” diye yanıt verdi. (Behlül AYDIN)

3İkinci balayı

İkinci balayı

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, tatillerine Bozburun’da devam ediyor.Önceki gün birlikte deniz keyfi yaparken görüntülenen çift, romantik dakikalar yaşadı. Bir süre yüzdükten sonra teknelerine çıkıp duş alan ikili, günbatımını izledi. Zeynep Tuğçe Bayat, duş sonrası eşinin kurulanmasına yardımcı oldu. (Umut ÜNVER)

4Yakında boşanıyorum

Yakında boşanıyorum

Ünlü model Elif Ece Uzun, önceki gün arkadaşı Zeynep Mansur’la City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Uzun, geçtiğimiz mayıs ayında tekrar barıştığı eşi Mehmet Tuş’la ayrıldıklarını açıkladı: “Geçtiğimiz aylarda Mehmet’le ailelerin araya girmesiyle kısa süreli bir barışma yaşadık. Denedik ama olmadı. Bu saatten sonra da dönüşü yok. Yakın zamanda mahkememiz olacak. Zor bir süreçti. İkizlerime 7 ay boyunca tek başıma baktım. Artık podyumlara döndüm.” (Behlül AYDIN)

5Sahne öncesi acro yoga

Sahne öncesi acro yoga

Tan Taşçı, yakın arkadaşı Melek Mosso ile yoga yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Alaçatı’da sahneye çıkan ikili, önceki gün zorlayıcı olan acro yoga yaptı. İki arkadaş fotoğraflarına “Sahne öncesi acro yoga” notunu düştü.

6Her şey mavi olsun

Her şey mavi olsun

Ünlü oyuncu Irmak Ünal, Bodrum tatilinden fotoğraflarını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu. Ünal, mavi bikinisi ile poz verdiği karelerin altına şu notu yazdı: “Mavi gökyüzünün, mavi denizle buluşmasına izin verin ve bir süreliğine her şey mavi olsun.”

7Önümüzdeki yaz evleneceğiz

Önümüzdeki yaz evleneceğiz

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Özaslan, evlilik teklifi alması hakkında şunları söyledi: “Sürpriz oldu. Benim de çok istediğim bir şeydi. Önümüzdeki yaz evlenmeyi düşünüyoruz. Ufak bir tören olur.” (Behlül AYDIN)

8Tatilden yeni geldim

Tatilden yeni geldim

Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır, önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı turundaydı. İkilinin sokakta şarkı söyleyerek yürümesi dikkat çekti. Futbolcu, “Kısa süreli bir sakatlığım oldu, atlattım. Tatilden yeni geldim. Yarın Düzce’deki kampa katılacağım” dedi. (Behlül AYDIN)

9Yaz şarkısı

Yaz şarkısı

Funda Arar’ın yeni single çalışması “Gerisi Bende” bugün DMC etiketiyle çıkıyor. Sanatçı, yeni şarkısını eşi Febyo Taşel’le hazırladı. Single için çiçekler eşliğinde renkli bir fotoğraf çekimi yapıldı. Şarkının klibi Murat Joker’in yönetmenliğinde, Merter’de farklı konseptlerle hazırlanan bir stüdyoda çekildi.

10Hande’nin Sahte imajı

Hande’nin Sahte imajı

Hande Yener, yeni şarkısı “Sahte”yi bugün dinleyicileriyle buluşturuyor.Sözü Berksan’a, müziği Berksan ile Misha’ya ait şarkı, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlere sunulacak.Şarkının klibi, 80’ler konseptiyle hazırlandı. Yönetmenliğini Aytekin Yalçın’ın üstlendiği, Beykoz’da bir villada çekilen klipte Hande Yener yeni imajıyla kamera karşısına geçti.

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