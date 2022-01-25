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Maaş farkları ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkı ödeme tarihleri AÇIKLANDI!

#Maaş Farkları#Memur Maaş Farkı#Emekli Maaş Farkı

Maaş farkları ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Memur, emekli, dul ve yetim aylığı maaş farklarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Vatandaşlar ocak ayı zam farklarını bu ay içerisinde alacaklar. Maaşlara 3 Ocak tarihinde enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zam yapılmıştı. Nihai rakamı Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Peki, memur emekli maş fakları ne zaman yatacak?

1/3Maaş farkları ne zaman yatacak Memur emekli maaş farkı ödeme tarihleri AÇIKLANDI

Memur emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Memur ve emeklilere ocak ayında zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 olan zammı yüzde 7.5 olarak güncelledi. Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Öte yandan memur ve emekliler maaş farklarını da bu ay içerisinde belirtilen tarihte alacaklar. Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.

2/3MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

3/3Maaş farkları ne zaman yatacak Memur emekli maaş farkı ödeme tarihleri AÇIKLANDI

Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.

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