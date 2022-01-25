Maaş farkları ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkı ödeme tarihleri AÇIKLANDI!

Memur emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı ile ilgili açıklama yapıldı. Memur ve emeklilere ocak ayında zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 olan zammı yüzde 7.5 olarak güncelledi. Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Öte yandan memur ve emekliler maaş farklarını da bu ay içerisinde belirtilen tarihte alacaklar. Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Buna göre, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.
Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.