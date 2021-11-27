Kulüp dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte Kulüpten son bilgiler
1950’li yılların İstanbul’unda geçen “Kulüp” dizisinde pek çok önemli oyuncu rol alıyor. Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kelebek ve Salih Bademci’nin paylaştığı dizide; hapishaneden çıkan Matilda’nın kızı ve çalıştığı eğlence mekanı konu ediniyor. Peki, Kulüp 2. sezon ne zaman?
Netflıx’te 5 Kasım’da yayına giren ve 1950’li yıllarda geçen ‘Kulüp’ dizisi pek çok kişi tarafından hayranlıkla takip edildi. İlk sezondaki bölümleri izleyen diziseverler, şimdi ise Kulüp'ün yeni sezon tarihini merak ediyor. İşte, Kulüp dizisinin yeni sezonu hakkında bilgiler...
KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?
1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.
Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.
Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.
KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Barış Arduç'un yer aldığı Kulüp dizisi oyuncuları arasında Metin Akdülger, Asude Kalebek, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci gibi önemli isimler bulunuyor.
2. SEZON NE ZAMAN?
Kulüp'ün 2. sezon tarihi henüz belli değil. Kulüp dizisinin 2. sezonu hakkında bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
2. SEZON NE ZAMAN?
Kulüp'ün 2. sezon tarihi henüz belli değil. Kulüp dizisinin 2. sezonu hakkında bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.