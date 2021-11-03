Kulüp dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte Kulüp dizisinin kadrosu
Netflix’in merakla beklenen orijinal dizisi Kulüp bu hafta izleyicilerle buluşacak. 1950’li yılların İstanbul’unu yansıtan Kulüp'ün konusu gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanmış. Peki, Kulüp dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte Kulüp dizisinin kadrosu
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Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Barış Arduç'un yer aldığı Kulüp dizisi oyuncuları arasında Metin Akdülger, Asude Kalebek, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci gibi önemli isimler bulunuyor.
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Matilda karakterini canlandıran Gökçe Bahadır'a yakışıklı oyuncu Barış Arduç, İsmet karakteriyle eşlik ediyor. Öte yandan son zamanlarda art arda yer aldığı projelerle adından söz ettiren Salih Bademci, Selim Songür'ü canlandırıyor. Ayrıca Matilda’nın kızı Raşel’i ise Asude Kalebek canlandırıyor.
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Toplamda 10 bölümden oluşan Kulüp, 6 bölümlük ilk kısmıyla 5 Kasım Cuma günü Netflix’te izleyici karşısına çıkacak.