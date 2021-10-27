Kulüp dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler? Kulüp dizisi fragmanı yayında!
Dijital platformda yayınlanan başarılı projelerden biri olması beklenen Kulüp dizisi ne zaman başlayacak izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Son günlerde Kulüp dizisi fragmanı ile birlikte yoğun ilgi görüyor. Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Barış Arduç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kulüp dizisi oyuncuları, konusu ve yayın tarihi bilgileri haberimizde...
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Netflix'in yeni dizisi Kulüp'ün başlayacağı tarih en az oyuncuları ve konusu kadar merak ediliyor. Peki, resmi fragmanı yayınlanan Kulüp dizisi ne zaman başlayacak? İşte Kulüp dizisi oyuncuları, konusu ve nefes kesen fragmanı...
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KULÜP DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Resmi fragmanda duyurulduğu üzere Kulüp dizisi 5 Kasım'da Netflix'te izleyicisiyle buluşması bekleniyor.
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KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?
1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar.
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Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.
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KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Barış Arduç'un yer aldığı Kulüp dizisi oyuncuları arasında Metin Akdülger, Asude Kalebek, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci gibi önemli isimler bulunuyor.