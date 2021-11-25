Kulüp dizisi kaç bölüm, 2. sezon ne zaman, tarihi belli oldu mu?
Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kelebek ve Salih Bademci’nin paylaştığı Kulüp dizisi ilk sezonuyla izleyiciden tam not aldı. 1. sezonu ilgiyle izlenen Kulüp dizisi kaç bölüm, 2. sezon ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. İşte Kulüp dizisi yeni sezon ile ilgili bilgiler...
5 Kasım 2021'de Netflix'te yayınlanmaya başlayan Kulüp dizisi hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Kulüp dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekerken aynı zamanda 2. sezon tarihi de merak konusu oldu. Peki Kulüp 2. sezon ne zaman gelecek? İşte detaylar...
KULÜP 2. SEZON NE ZAMAN, YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?
İlk sezonu büyük bir ilgi gören Kulüp dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. 1. sezonu 5 Kasım 2021'de dijital platform Netflix'te izleyicisiyle buluşan Kulüp 2. sezon tarihi konusunda henüz Netflix'ten bir açıklama gelmedi. Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.
KULÜP DİZİSİ HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?
1950'li yıllarda İstanbul'da Beyoğlu civarında Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel'in hayatı çevresinde gelişen olaylara odaklanır. Dizi, Türkiye'deki Yahudi cemaatinin kalıp yargılar dışında ele alması ve tarihle yüzleşmeye bir alan açması açısından bir çok platformda tartışılmıştır. Türkiye'de yaşayan geniş toplum kesimlere, tehlike altındaki bir dil olan Ladino'yu duyma imkanı vermesi ile de gündeme gelmiştir.