Kulüp dizisi kaç bölüm, 2. sezon ne zaman, tarihi belli oldu mu?

KULÜP DİZİSİ HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?

1950'li yıllarda İstanbul'da Beyoğlu civarında Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel'in hayatı çevresinde gelişen olaylara odaklanır. Dizi, Türkiye'deki Yahudi cemaatinin kalıp yargılar dışında ele alması ve tarihle yüzleşmeye bir alan açması açısından bir çok platformda tartışılmıştır. Türkiye'de yaşayan geniş toplum kesimlere, tehlike altındaki bir dil olan Ladino'yu duyma imkanı vermesi ile de gündeme gelmiştir.