Kredi faiz oranları nedir? Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank kredi faiz oranı hesaplama

Kredi faiz oranları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. Bu açıklamanın ardından kredi faiz oranları düştü mü sorusu gündeme geldi. Güncel hesaplama ekranı bankaların resmi internet sitesi içerisinde yer alıyor. İşte hesaplama ekranı ve detaylar