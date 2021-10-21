Kredi faiz oranları nedir? Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank kredi faiz oranı hesaplama
Kredi faiz oranları, bankalardan kredi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Taşıt kredisi, tüketici kredisi ve konut kredisi almak isteyenler faiz oranlarını yakından takip ediyorlar. Merkez Bankası faiz kararını açıklandıktan sonra vatandaşların araştırmaları daha da arttı. Merkez Bankası bugün açıkladığı kararda faiz indirimine gitti. Peki, kredi faiz oranları nedir? İşte Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank kredi faiz oranı hesaplama ekranı
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Kredi faiz oranları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. Bu açıklamanın ardından kredi faiz oranları düştü mü sorusu gündeme geldi. Güncel hesaplama ekranı bankaların resmi internet sitesi içerisinde yer alıyor. İşte hesaplama ekranı ve detaylar