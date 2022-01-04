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Ekonomi
Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 13:10 | 

KOSGEB hızlı destek programı nedir? Yeni mezun desteği kimlere verilecek? 100 bin lira destek başvurusu şartları

Üç saat süren Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOSGEB desteklerinin genişletileceğini açıkladı. Yeni mezunlara müjde veren Erdoğan, “meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dahil etmektir.” İfadelerini kullandı. Peki, KOSGEB hızlı destek programı nedir? Yeni mezun desteği kimlere verilecek? 100 bin lira destek başvurusu şartları…

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75 bin gence istihdam müjdesi verdi. KOSGEB’in destek programı kapsamında işletmelere 100 bin lira destek vereceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın mikro işletmelerde 2, küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizsiz olan desteğin 2 yıl sonra 24 ayda geri ödeneceğinin altını çizerek “Amacımız bu program ile 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir.” dedi.
2Köklü Değişiklik

Köklü Değişiklik

KOSGEB, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nda köklü değişiklik yaptı. Toptan ve perakende ticaretin yanı sıra pek çok sektör programa dahil edilirken yeni mezun gençlerin istihdamının önü açıldı. Programın yeni fazını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.
3Kapsamını Genişletiyoruz

Kapsamını Genişletiyoruz

KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi Nisan ayında mikro ve küçük işletmelere yönelik bir hızlı destek programı başlatmıştık. Bu programın kapsamını yeni mezun gençlerimizin istihdamını teşvik edecek şekilde genişletiyoruz. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz.
4Faizsiz 2 Yıl Sonra Ödeme

Faizsiz 2 Yıl Sonra Ödeme

Kadın istihdamında bu rakam, 110 bin lirayı buluyor. Mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Amacımız bu program ile 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir. İşletmelerimizi başvuruları bugün açılan bu programa katılmaya davet ediyorum.
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