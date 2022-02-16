Konutta KDV indirimi olacak mı?... Konuta yeni KDV modeli... Tapu harcı detayı... İşte masadaki plan

KONUTTA KDV sisteminde sadeleştirmeye gidilirken, 150 metrekarenin üstündeki konutlarda yüksek KDV yükü düşürülüyor. Mevcut sistemde konutlarda KDV sistemi 150 metrekareye kadar yüzde 1 ile 8 oranı, 150 metrekarenin üzerinde ise yüzde 18 olarak uygulanıyor. Bir Konut 150 Metrekare olduğunda yüzde 8 KDV ödenirken, metrekare 150’nin üstüne çıktığında 151 metrekare olduğunda bu oran yüzde 18’e çıkıyor. Bu da hem tüketici hem de sektörün şikâyetine neden oluyordu.



Yeni modelle 151 metrekare olan bir konuta ikili KDV sistemi aynı anda uygulanacak. Buna göre, 150 metrekareye kadar yüzde 8, üzerindeki 1 metrekare için de yüzde 18 KDV söz konusu olacak. Örneğin 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire 80 bin lira KDV ödenirken, 151 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor.



Yeni sistemle 1 metrekarelik bölüm yüzde 18’den vergilendirilecek bu tutar da bin 192 liraya denk gelecek. Kalan bölüm yine yüzde 8 üzerinden hesaplanacak. Yeni modelle ödenecek tutar 80 bin 656 liraya denk gelecek.