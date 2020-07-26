Klasik otomobili karavan yaptı

Oto elektrik ustası Mehmet Ardil'in yaptığı karavan, ilgi çekti. Ardil, çok sevdiği klasik otomobili hem çekici hem de arkasına taktığı çekme karavanda kullandı. Karavanın ayrıca üstüne yerleştirdiği çadırla, ek yatak alanı daha ekledi. Araziye kurulduğunda ev rahatlığı veren karavan, beğeni gördü. Ardil, şunları söyledi: