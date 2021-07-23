Kıyıköy'e turist akını isyan ettirdi

'KURALLARA UYUYORUZ' Burak Deniz ise bayramın ilk günü geldiği Kıyıköy’de kalabalığa rağmen kurallara uyduklarını ifade ederek, "İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinden geldik. Kalabalık ama değer, güzel bir yer. Burada tedarikte hiçbir sıkıntımız olmadı. Kalabalıktan korkumuz olsa da kurallara uyuyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz" diye konuştu.