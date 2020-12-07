Kısa çalışma ödeneği yattı mı? e-Devlet kısa çalışma ödeneği başvuru ekranı
Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği başvuruları Resmi Gazete'de alınan kararla uzatıldı. Pandemi döneminde işçilere ödenene kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleşebilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu. Kısa çalışma ödeneği sorgulamaları da e devlet üzerinden yapılacak. İşte, kısa çalışma ödeneği başvuru ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Kısa çalışma ödeneği çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Her ay ödenen kısa çalışma ödeneği 4 Aralık'ta vatandaşların banka hesaplarına yatırıldı. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında yeni başvuruların 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayacağını söylemişti. Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden tamamlanacak. İşte, ayrıntılar.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.Selçuk, yazılı açıklamasında, kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında bilgi verdi.
Ödemelerin 4 Aralık'ta banka hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvuruların 1 Aralık itibarıyla alınmaya başlandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:
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"Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek."
Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin 31 Aralık 2020 olarak uygulanacağı belirtildi.
Bu karar kapsamında yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı kararında, 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödemelerinde 4447 sayılı Kanun'un ek 2. maddesinin beşinci fıkrası hükmünün uygulanmış kabul edileceği kaydedildi.