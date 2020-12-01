Kasım enflasyon beklentisi açıklandı! Gözler enflasyon oranı açıklamasında
Kasım enflasyon oranı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Bu orana göre memur ve emekli zammı, kira zammı gibi artış oranları belli oluyor. Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık tarihinde açıklanacak. İşte enflasyon beklentisi ile ilgili bilgiler
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Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kasım ayı rakamları 3 Aralık Perşembe günü açıklanacak. Ekonomistlerin katıldığı kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,10 oldu. İşte kasım ayı enflasyon beklentisi hakkında yapılan açıklama
KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık tarihinde erişime açılacak.
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KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Perşembe günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 11,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,69'a çıkacağı hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,68 olurken, tahminler yüzde 12,00-13,30 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.