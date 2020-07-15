Kargolar bugün açık mı? 15 Temmuz 2020 kargoların çalışma saatleri

15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu sorusu, gönder yapmak isteyen ya da bir yerden kargo beklentisi olan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo bugün çalışıyor mu sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, kurumların yaptığı açıklamaları sorgulamaya devam ediyor. Peki, 15 Temmuz Çarşamba günü kargolar açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



15 TEMMUZ ÇARŞAMBA (BUGÜN) KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?



15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu sorusu, bu günün resmi tatil olması ve pek çok kurumun çalışmayacak olması dolayısıyla vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gönderi yapacak ya da kargo alımı gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş, hizmet aldıkları ya da alacakları kargo firmasının bugün çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, kargolar bugün açık mı? İşte, 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu sorusunun firmalara göre cevabı