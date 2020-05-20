Gönderileri bulunan pek çok kişinin merakla araştırdığı kargolar bayramda çalışıyor mu sorusu, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Kargolar bayramda çalışıyor mu sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok vatandaş, buna göre siparişlerini verecek ya da gönderilerini buna göre şekillendirecek. Peki, kargolar bayramda çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bazı bilgiler
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1
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Kargolar bayramda çalışıyor mu sorusu, 3 buçuk günlük bayram sürecinin sokağa çıkma yasağına denk geliyor olması dolayısıyla merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllarda bayram dönemlerinde farklı kararlar alan kargo şirketlerinin, bu yıl sokağa çıkma yasağı nedeniyle nasıl bir karar alacağı henüz bilinmiyor. Ancak, İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı karar şu şekilde;
"Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında olan kişilerdir."
Peki, bu yıl için henüz açıklama yapmayan kargolar, geçen sene bayramda nasıl çalışmıştı? İşte, o bilgiler
2
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Yurtiçi Kargo'nun açıklaması: 10 Ağustos günü tüm birimlerimiz normal işleyişlerine devam edecektir. Bayram süresince tüm şube ve acentemerimiz kapalı olup kargo alım teslim hizmetimize 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlanacaktır.
MNG Kargo'nun açıklaması: Kurban Bayramı'nda tüm şubelerimiz kapalı olup, hizmet vermeyecektir. 15 Ağustos 2019, Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.
3
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Aras Kargo açıklaması: Kurban Bayramı tatili boyunca şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup, hizmet veremeyecektir. 15 Ağustos Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla mesaimize devam edeceğiz.
Sürat Kargo: Kurban Bayramı sonrası 15 Ağustos 2019 Perşembe gününden itibaren hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.
4
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UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
5
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DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.