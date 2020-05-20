Kargolar bayramda çalışıyor mu sorusu, 3 buçuk günlük bayram sürecinin sokağa çıkma yasağına denk geliyor olması dolayısıyla merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllarda bayram dönemlerinde farklı kararlar alan kargo şirketlerinin, bu yıl sokağa çıkma yasağı nedeniyle nasıl bir karar alacağı henüz bilinmiyor. Ancak, İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı karar şu şekilde;



"Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında olan kişilerdir."



Peki, bu yıl için henüz açıklama yapmayan kargolar, geçen sene bayramda nasıl çalışmıştı? İşte, o bilgiler