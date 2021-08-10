Kapıkule'de gurbetçiler dönüş yolculuğuna devam ediyor

Yaşar Dirin ise güzel bir tatil geçirdiğini, dönüş yoluna geçmenin burukluğunu yaşadığını dile getirerek, "Farklı duygular yaşıyoruz. Kapıkule'den giriş bir başka sevinç ama dönüş çok ayrı bir hüzün oluyor. Bunu sadece gurbetçiler iyi bilir, maalesef hüzünlü. Ama yine geleceğiz, vatanımız her şeyden daha değerli." diye konuştu.