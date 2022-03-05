Kamuran Akkor kimdir, kaç yaşında, nereli? Kamuran Akkor Şarkılar Bizi Söyler konuğu!

Usta sanatcı Kamuran Akkor, Şarkılar Bizi Söyler Programı'na yıllar sonra sesiyle büyülemeye geliyor. 80'li yılların fırtınalar estiren yorumcularından Kamuran Akkor hakkında bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Kamuran Akkor kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Kamuran Akkor şarkıları...
Kamuran Akkor, klasik Türk müziği yorumcusu Gönül Akkor'un kız kardeşidir. 1947 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1966 yılından başlayarak, Sezen Cumhur Önal'ın sözlerini yazdığı Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkılarının yer aldığı 45'lik plaklarıyla ülke çapında üne kavuştu. Sonraki yıllarda pop müziğini bırakarak Klasik Türk müziği yorumculuğu yapmaya başladı. Kamuran Akkor, 80'li yıllarda Arabesk müzik'in popüler olduğu dönemde 'Sev Yeter', 'Anadan Ayrı', 'Bir Ateşe Attın Beni', 'Bir Teselli Ver', 'Üstüme Düşme Benim' gibi dönemin ruhuna uygun şarkıları başarıyla seslendirir.
Kamuran Akkor'un müzisyen eşi Vasfi Uçaroğlu 2011'de öldü.
Fecri Ebcioğlu Sunar: Kamuran Akkor (Sahibinin Sesi - 1971)
Kamuran Akkor (Kervan - 1973)
Kamuran Akkor (İstanbul Plak - 1974)
Kamuran Akkor (1 Numara - 1976)
Diyemedim (Elenor - 1981)
Sev Yeter (Elenor - 1983)
Boşver Üzülme (Elenor - 1984)
Kraliçe ve Müzik (Elenor - 1986)
Sevdiğimi Biliyorsun (Elenor - 1986)
Gülsün Gözlerin (Elenor - 1987)
Kuşlar Getirir Sesini (Elenor - 1988)
Mutluluk İstiyorum (Elenor - 1989)
Günah (Elenor - 1989)
Gurbet Yolcusu (Çakır - 1990)
Üzülmedim Ki - Şikayetim Var (Elenor - 1990)
İki Gözüm İki Çeşme / Unutmak İstiyorum (Çakır - 1991)
Nasıl Gidersin (Elenor - 1991)
Tatlıdır Tatlı (Yaşar - 1992)
Yüzde Yüz (De-Ka - 2004)
Arabeske Devam (Elenor - 2010)
Unutamadım (Tekli) (DMC - 2017)
Kelebekler Özgürdür (Tekli) (Elenor - 2019)
Arabeske Devam 2 (Elenor - 2020)