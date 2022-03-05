Kamuran Akkor kimdir, kaç yaşında, nereli? Kamuran Akkor Şarkılar Bizi Söyler konuğu!

KAMURAN AKKOR KİMDİR?

Kamuran Akkor, klasik Türk müziği yorumcusu Gönül Akkor'un kız kardeşidir. 1947 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1966 yılından başlayarak, Sezen Cumhur Önal'ın sözlerini yazdığı Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkılarının yer aldığı 45'lik plaklarıyla ülke çapında üne kavuştu. Sonraki yıllarda pop müziğini bırakarak Klasik Türk müziği yorumculuğu yapmaya başladı. Kamuran Akkor, 80'li yıllarda Arabesk müzik'in popüler olduğu dönemde 'Sev Yeter', 'Anadan Ayrı', 'Bir Ateşe Attın Beni', 'Bir Teselli Ver', 'Üstüme Düşme Benim' gibi dönemin ruhuna uygun şarkıları başarıyla seslendirir.



Kamuran Akkor'un müzisyen eşi Vasfi Uçaroğlu 2011'de öldü.