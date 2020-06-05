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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 10:30,

Sosyal hayatı destek kredisi başvurusu bugün başlıyor - Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankalarında normalleşme takvimi çerçevesinde sosyal hayatı destek kredi paketini faaliyete geçirdi. Koronavirüs sürecinden normalleşme sürecine geçiş doğrultusunda sosyal hayatın canlanması Sosyal Hayatı Destek KatkıPaylı Faturalı Kredi Paketi ve Faturalı Kredi Paketi sunuldu. Bu kredilerin başvurusu 5 Haziran tarihinde başlayacak. Peki, kamu bankalarına Sosyal Hayatı Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçirdi, paketlerden biri de sosyal hayatı destek kredisi oldu. Sosyal hayatı destek kredisi paketi başvuruları, 5 Haziran'dan itibaren başlayacak. Sosyal hayatı destek kredisi başvurusu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinden yapılabilecek.

2Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi-
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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi-

Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

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Ziraat Bankası’nın internet sitesine göre kredi anlaşması bulunmayan firmalardan yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük evaletleri, ev boya-seramikkapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; azami 6 ayıödemesiz olmak üzere azami 60 ay vade ile kredi kullanılabilecek. Bu kredi paketinde cep telefonu, bilgisayar ve tablet alımları krediye konuedilemeyecek.

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Anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

5FAİZ ORANI
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FAİZ ORANI

Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi



Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;

Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. Anlaşma yapılan firmalar Vakıfbank'ın web sitesinde yayımlanacaktır.

Örnek ödeme tablosu...

Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran’dan itibaren Vakıfbank şubelerinde yapılabilecektir.

Örnek ödeme tablosu



Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

10.000

6+6=12

1.771

10.628

10.000

6+30=36

382

11.452

10.000

6+54=60

228

12.316



Faturalı Tüketici Kredisi

Bireysel müşterilerimizin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;

Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.

Örnek ödeme tablosu

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

10.000

6+6=12

1.823

10.938

10.000

6+30=36

406

12.188

10.000

6+54=60

251

13.529

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