Sosyal hayatı destek kredisi başvurusu bugün başlıyor - Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
Kamu bankalarında normalleşme takvimi çerçevesinde sosyal hayatı destek kredi paketini faaliyete geçirdi. Koronavirüs sürecinden normalleşme sürecine geçiş doğrultusunda sosyal hayatın canlanması Sosyal Hayatı Destek KatkıPaylı Faturalı Kredi Paketi ve Faturalı Kredi Paketi sunuldu. Bu kredilerin başvurusu 5 Haziran tarihinde başlayacak. Peki, kamu bankalarına Sosyal Hayatı Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçirdi, paketlerden biri de sosyal hayatı destek kredisi oldu. Sosyal hayatı destek kredisi paketi başvuruları, 5 Haziran'dan itibaren başlayacak. Sosyal hayatı destek kredisi başvurusu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinden yapılabilecek.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi-
Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Ziraat Bankası’nın internet sitesine göre kredi anlaşması bulunmayan firmalardan yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük evaletleri, ev boya-seramikkapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; azami 6 ayıödemesiz olmak üzere azami 60 ay vade ile kredi kullanılabilecek. Bu kredi paketinde cep telefonu, bilgisayar ve tablet alımları krediye konuedilemeyecek.
Anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
FAİZ ORANI
Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi
Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;
Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. Anlaşma yapılan firmalar Vakıfbank'ın web sitesinde yayımlanacaktır.
Örnek ödeme tablosu...
Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran’dan itibaren Vakıfbank şubelerinde yapılabilecektir.
Örnek ödeme tablosu
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
10.000
6+6=12
1.771
10.628
10.000
6+30=36
382
11.452
10.000
6+54=60
228
12.316
Faturalı Tüketici Kredisi
Bireysel müşterilerimizin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;
Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.
Örnek ödeme tablosu
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
10.000
6+6=12
1.823
10.938
10.000
6+30=36
406
12.188
10.000
6+54=60
251
13.529