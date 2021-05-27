Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler 1 Haziran normalleşme sürecinde
Kabine Toplantısı kararları, 1 Haziran normalleşme süreci kapsamında gündemde yer alıyor. 17 Mayıs'ta alınan kademli normalleşme kararları çerçevesinde bazı kısıtlamalar hafifletilirken, sokağa çıkma yasağı için hafta içi 21.00, hafta sonu tam gün yasak kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 1 Haziran normalleşme sürecini vurgularken gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Kabine Toplantısı tarihi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Haziran tarihini işaret etmesi sonrasında gündemde yer almaya başladı. Kabine Toplantısı ile birlikte 1 Haziran tarihinde yeni kararların alınacağı sinyalinin verilmesi, pek çok işletme sahibi ve vatandaşın gündemine oturdu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Kabine Toplantısı tarihi hakkında detaylı bilgiler
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşmenin devam edeceği açıklanan tedbirleri gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre yeni normalleşme sürecine girecek. 1 Haziran sonrası başlayacak olan normalleşme takvimi toplantının ana gündem maddesini oluşturacak.
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Daha önceki açıklamalarda toplantının 15 günde bir yapılacağı bildirilmişti. En son 17 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın dolayısı ile 31 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması ön görülüyor. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamaların gelmesi bekleniyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI SON AÇIKLAMALAR
17 Mayıs tarihinde gerçekleşen kritik kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır. Bu tedbirleri almayan ülkelerin nasıl ağır bedelleri ödediğini sizlerde görüyorsunuz. Salgının süresi uzadıkça tahammüllerin azaldığını sabırların tükendiğini biliyoruz. İnşallah en zorunu geride bıraktık. Bir müddet daha dikkatli gitmek mecburiyetinde olduğumuzu kabul etmeliyiz. Sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, süreçte görev alan herkese şahsım ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.
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Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız.
1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.
2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.
Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum.