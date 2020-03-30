MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİşte Şubat ayında en çok satılan arabalar
GeriEkonomi İşte Şubat ayında en çok satılan arabalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 10:20, /

İşte Şubat ayında en çok satılan arabalar

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini duyurdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %60,3'ünü otomobil, %15,2'sini motosiklet, %13,9'unu kamyonet, %5,9'unu traktör, %2,3'ünü kamyon, %1,1'ini minibüs, %1,0'ını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

2

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %43,8 azaldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda %53,0, kamyonette %52,4, otomobilde %51,4, minibüste %50,9, kamyonda %31,5 ve otobüste %21,1 azalırken, motosiklette %28,7 ve traktörde %12,2 arttı.

3

İşte Şubat ayında trafiğe en çok kaydı yapılan markalar

Renault

Yüzde 15.6

4

Fiat

Yüzde 11.9

5

Volkswagen

Yüzde 8.3

6

Toyota

Yüzde 8.1

7

Peugeot

Yüzde 6.4

8

Dacia

Yüzde 5.7

9

Skoda

Yüzde 5

10

Hyundai

Yüzde 4.5

11

Honda

Yüzde 4.4

12

Seat

Yüzde 3.8

13

Mercedes

Yüzde 3.7

14

Citroen

Yüzde 3.4

15

KIA

Yüzde 3

16

Opel

Yüzde 3

17

Ford

Yüzde 2.7

18

Audi

Yüzde 2.1

19

BMW

Yüzde 1.8

20

Nissan

Yüzde 1.3

21

Jeep

Yüzde 0.8

22

Volvo

Yüzde 0.7

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi