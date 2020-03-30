İşte Şubat ayında en çok satılan arabalar

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %43,8 azaldı



Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda %53,0, kamyonette %52,4, otomobilde %51,4, minibüste %50,9, kamyonda %31,5 ve otobüste %21,1 azalırken, motosiklette %28,7 ve traktörde %12,2 arttı.