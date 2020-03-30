İşte Şubat ayında en çok satılan arabalar

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini duyurdu.
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1
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %60,3'ünü otomobil, %15,2'sini motosiklet, %13,9'unu kamyonet, %5,9'unu traktör, %2,3'ünü kamyon, %1,1'ini minibüs, %1,0'ını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
2
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %43,8 azaldı
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda %53,0, kamyonette %52,4, otomobilde %51,4, minibüste %50,9, kamyonda %31,5 ve otobüste %21,1 azalırken, motosiklette %28,7 ve traktörde %12,2 arttı.
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İşte Şubat ayında trafiğe en çok kaydı yapılan markalar