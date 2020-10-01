İstatistik açıklandı! İşte Türkiye'nin en yaşlı şehirleri

İstanbul'un 1 milyon 79 bin 196 kişilik yaşlı nüfusu, Denizli, Sakarya, Muğla, Eskişehir, Malatya ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 61 ilin genel nüfusunu geçti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre Türkiye'nin nüfusu geçen yıl itibariyle 83 milyon 154 bin 997 kişi olarak belirlendi. Nüfusun yüzde 9,1'ini oluşturan 65 ve daha yukarı yaştakileri içeren "yaşlı nüfusu" ise 7 milyon 550 bin 727 oldu.Yaşlı nüfus açısından iller kıyaslandığında İstanbul, 1 milyon 79 bin 196 kişi ile ilk sırada yer aldı. Bu ili 493 bin 673 kişilik yaşlı nüfusuyla İzmir, 486 bin 783 ile Ankara takip etti. Bu arada İstanbul'daki yaşlı nüfusun 617 bin 264'ünü kadınlar, 461 bin 932'sini erkekler oluşturdu.