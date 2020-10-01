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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 08:21 | 

İstatistik açıklandı! İşte Türkiye'nin en yaşlı şehirleri

İstanbul'un 1 milyon 79 bin 196 kişilik yaşlı nüfusu, Denizli, Sakarya, Muğla, Eskişehir, Malatya ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 61 ilin nüfusunu geride bıraktı.

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İstanbul'un 1 milyon 79 bin 196 kişilik yaşlı nüfusu, Denizli, Sakarya, Muğla, Eskişehir, Malatya ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 61 ilin genel nüfusunu geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre Türkiye'nin nüfusu geçen yıl itibariyle 83 milyon 154 bin 997 kişi olarak belirlendi. Nüfusun yüzde 9,1'ini oluşturan 65 ve daha yukarı yaştakileri içeren "yaşlı nüfusu" ise 7 milyon 550 bin 727 oldu.Yaşlı nüfus açısından iller kıyaslandığında İstanbul, 1 milyon 79 bin 196 kişi ile ilk sırada yer aldı. Bu ili 493 bin 673 kişilik yaşlı nüfusuyla İzmir, 486 bin 783 ile Ankara takip etti. Bu arada İstanbul'daki yaşlı nüfusun 617 bin 264'ünü kadınlar, 461 bin 932'sini erkekler oluşturdu.

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Yaşlı nüfusun en az olduğu iller ise 9 bin 379 ile Bayburt, 9 bin 684 ile Hakkari ve 11 bin 549 ile Kilis olarak kayıtlara geçti.İstanbul'un yaşlı nüfusu diğer illerin genel nüfusları ile karşılaştırıldığında ise İstanbul'un illerin çoğunu geride bıraktığı gözlendi.İstanbul'un yaşlı nüfusu, aralarında Denizli, Sakarya, Muğla, Eskişehir, Malatya ve Trabzon'un da bulunduğu 61 ilin her birinin genel nüfusunu geride bırakırken, bu nüfusun Ankara, Bursa, İzmir, Aydın, Van ve Kahramanmaraş'ın da listede yer aldığı 19 ilin genel nüfusundan daha az olduğu belirlendi.

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Ortanca yaşta Sinop ilk sırada

Yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını gösteren "ortanca yaş"a göre iller kıyaslandığında Sinop'un 40,8 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ili 40,2 ile Balıkesir, 39,9 ile Giresun takip etti. Ortanca yaşı en düşük olan iller ise 20,1 ile Şanlıurfa, 20,9 ile Şırnak, 21,8 ile Ağrı olarak belirlendi. Türkiye'nin ortanca yaşı 32,4, İstanbul'un ise 32,8 olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye

Toplam nüfus: 83.154.997

Yaşlı nüfus: 7.550.727

İstanbul

Toplam nüfus:15.519.267

Yaşlı nüfus: 1.079.196

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İzmir Toplam nüfus: 4.367.251

Yaşlı nüfus: 493.673

Ankara Toplam nüfus: 5.639.076

Yaşlı nüfus: 486.783

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Bursa Toplam nüfus: 3.056.120

Yaşlı nüfus: 282.861

Antalya Toplam nüfus: 2.511.700

Yaşlı nüfus: 212.988

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Konya Toplam nüfus: 2.232.374

Yaşlı nüfus:211.374

Balıkesir Toplam nüfus: 1.228.620

Yaşlı nüfus: 186.472

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Adana Toplam nüfus: 2.237.940

Yaşlı nüfus: 186.098

Mersin Toplam nüfus: 1.840.425

Yaşlı nüfus: 170.561

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Manisa Toplam nüfus:1.440.611

Yaşlı nüfus: 163.384

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Yaşlı nüfusu en az olan iller

Bayburt Toplam nüfus:84.843

Yaşlı nüfus: 9.379

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Hakkari Toplam nüfus:280.991

Yaşlı nüfus: 9.684

Kilis Toplam nüfus:142.490

Yaşlı nüfus: 11.549

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Tunceli Toplam nüfus:84.660

Yaşlı nüfus: 12.188

Ardahan Toplam nüfus:97.319

Yaşlı nüfus: 12.559

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Iğdır Toplam nüfus:199.442

Yaşlı nüfus: 13.283

Siirt Toplam nüfus:330.280

Yaşlı nüfus: 16.327

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Şırnak Toplam nüfus:529.615

Yaşlı nüfus: 17.530

Bitlis Toplam nüfus:348.115

Yaşlı nüfus:18.270

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Gümüşhane Toplam nüfus:164.521

Yaşlı nüfus:19.256

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