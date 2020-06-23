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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 13:05,

İstanbul ve Bursa’da elektrik kesintisi - İstanbul ve Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek?

Aralarında İstanbul ve Bursa’nın da bulunduğu bazı illerde elektrik kesintisi yaşanıyor. İstanbul'da 23 Haziran 2020 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin programı BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından, Bursa’daki elektrik kesintisi programı ise UEDAŞ tarafından paylaşılıyor. Peki, İstanbul ve Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek?

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Bursa ve İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin resmi sayfası üzerinden arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesine gün, il ve ilçe seçerek ulaşabilirsiniz.

2BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
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BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

BAĞCILAR ilçesi, 23 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1700., 1715., 1719., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1823., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1840., 1841., 1842., 1843., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., CAMİ, VELİOĞLU sk 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2525698)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1917., 1965., 1966., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973., 1974., 1975., 1976., 1977., 1978., 1979., 1980., 1981., 1982., 1983., 1984., YANYOL sk 20:00-22:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2527617)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2004. sk / SANCAKTEPE mah 885., OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah 817., 820., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 838., 839., 841., 842., 843., 844., 873., 875., 877., 878., 879., 880., 881., 882., 883., 884., FATİH, OSMAN GAZİ sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2527952)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1948., 1949., 1950., 1951., 1953., 1954., 1955., 1956., 1958., 1959., 1960., HACI BEKTAŞİ VELİ sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2527614)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1961. sk 1963.sk,1962.sk 18:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2527616)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2136., 2139., 2140., 2143., KIŞLA, MATBAACILAR, VEYSEL KARANİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2527677)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 940., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2527717)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 676., İSTANBUL sk / SANCAKTEPE mah 895., 896., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk / ÇINAR mah 832., 842., 843., 845., 848., 849., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 874., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2527953)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2132., 2138., 2141., 2142., 2143., 2145., 2146., 2148., 2149., 2150., 2151., 2152., 2153., 2155., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah BARBAROS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2527678)

BAHÇELİEVLER ilçesi, 23 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ALKAN, BARBAROS, BARBAROS 3., BARBAROS 4., BARBAROS 5., GÜMÜŞ 1, MANOLYA, MUSTAFA KEMALPAŞA, MÜGE, MİNE, NİLÜFER 1, OKUL 3, SÜSEN, SİYAVUŞPAŞA, VOLKAN, ÇİLİNGİR sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, SARAY sk 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2527410)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BOZKIR, HIZIR REİS, NACİ KASIM, PINARLI, PREVEZE, TURGUT REİS sk 16:30-18:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2528589)

BAKIRKÖY ilçesi, 23 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah HALİT ZİYA UŞAKLIGİL sk / CEVİZLİK mah EBUZİYA, İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZEYTİNLİK mah BİLGİ, EBUZİYA, EKREM BEY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCA HASAN, LAMİBEY, MABET, MOR MENEKŞE, ODABAŞI, PANCAR, TAŞEVLER, ÖMER NACİ, ŞEHİT NUSRET sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2527086)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah ALTI EKİM, BEGONYA, DERYA, FLORYA, GÜL, HARMAN, MEKTEP, ORMAN, ÇİĞDEM, İMBAT sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2529531)

BEDAŞ elektrik kesintisi programı İçin TIKLAYINIZ

AYEDAŞ elektrik kesintisi programı İçin TIKLAYINIZ

3UEDAŞ ELEKTRİK KESTİNTİSİ PROGRAMI
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UEDAŞ ELEKTRİK KESTİNTİSİ PROGRAMI

23 Haziran Salı günü 13:00 - 14:30 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, MİLLET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

23 Haziran Salı günü 14:30 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, MİLLET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

23 Haziran Salı günü 12:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, ARABAYATAĞI, ULUS, KARAİBRAHİMLER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

23 Haziran Salı günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, MAKŞEMPINARI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

23 Haziran Salı günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, BARIŞ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.23 Haziran Salı günü 12:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, AHMETÇELİ, YEŞİLYURT, KURTULUŞ, YENİGÜN mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

23 Haziran Salı günü 12:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ÇİFTEHAVUZLAR, FATİH mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

23 Haziran Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, TOPRAKDERE, ÇAMÖNÜ, GÜNECE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

23 Haziran Salı günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, YOLÖREN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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