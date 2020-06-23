İstanbul ve Bursa’da elektrik kesintisi - İstanbul ve Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek?

Bursa ve İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin resmi sayfası üzerinden arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesine gün, il ve ilçe seçerek ulaşabilirsiniz.