İstanbul ve Bursa’da elektrik kesintisi - İstanbul ve Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek?

UEDAŞ ELEKTRİK KESTİNTİSİ PROGRAMI
23 Haziran Salı günü 13:00 - 14:30 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, MİLLET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 Haziran Salı günü 14:30 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, MİLLET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 Haziran Salı günü 12:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, ARABAYATAĞI, ULUS, KARAİBRAHİMLER mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 Haziran Salı günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, MAKŞEMPINARI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 Haziran Salı günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, BARIŞ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.23 Haziran Salı günü 12:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, AHMETÇELİ, YEŞİLYURT, KURTULUŞ, YENİGÜN mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 Haziran Salı günü 12:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ÇİFTEHAVUZLAR, FATİH mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 Haziran Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, TOPRAKDERE, ÇAMÖNÜ, GÜNECE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
23 Haziran Salı günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, YOLÖREN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.