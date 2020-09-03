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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 11:43 | 

İşsizlik maaşı yattı mı? Bakan Selçuk’tan işsizlik maaşı açıklaması

İşsizlik maaşı alan vatandaşlar ödeme tarihlerini yakından takip ediyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ödemelerin yapılmaya başlanacağı tarihi duyurmuş ve T.C. Kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacağını aktarmıştı. Peki işsizlik maaşı yattı mı? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...

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İşsizlik maaşı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, ‘Ağustos ayını ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı.’ dedi. Ödemler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

2İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI
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İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Ağustos ayını ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı" dedi.
İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Bakan Selçuk daha önce yaptığı açıklamada, “ Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.
br>IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.” açıklamasını yapmıştı.

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