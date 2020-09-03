İşsizlik maaşı yattı mı? Bakan Selçuk’tan işsizlik maaşı açıklaması

İşsizlik maaşı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, ‘Ağustos ayını ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı.’ dedi. Ödemler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme gerçekleştirilecek. İşte detaylar...