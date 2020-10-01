İşsizlik maaşı ödeme tarihi! Eylül ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
İşsizlik maaşı eylül ayı ödeme tarihiyle ilgili son dakika açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Yasada belirlenen şartları taşıyan ve işsizlik maaşından faydalanan vatandaşların he ay düzenli olarak hesabına yatırılan işsizlik maaşının ödeme tarihi belli oldu. Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri ekim ayının ilk haftasında banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak? Peki, 2020 eylül ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar.
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Eylül ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Ekim ayının gelmesiyle beraber işsizlik maaşının hesaplara yatacağı tarih beklenirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi. İşsizlik maaşı alma şartlarını taşıyan işçilere her ay işsizlik maaşı ödeniyor. İşsizlik maaşı sorgulamaları e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. İşte, detaylar.
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İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.
Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.
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İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA
İşsizlik maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.