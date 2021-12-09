İşsizlik maaşı ne kadar olacak? 2022 İşsizlik maaşı zammı ne zaman açıklanır? İşte işsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı 2022, asgari ücret zam görüşmeleri devam ederken gündeme gelmeye başladı. Yeni yılda asgari ücrette yapılan artış baz alınarak işsizlik maaşı yeniden hesaplanacak. Alınan maaş miktarına göre değişkenlik gösteren işsizlik maaşı zam oranı ile artacak. Kendi istek ve kusuru dışında işvereni tarafından işten çıkartılanlara verilen işsizlik maaşı, her ay İŞKUR tarafından hesaplara yatırılıyor. İşsizlik maaşından yaralanabilmek için de çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması gerekiyor. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte, işsizlik maaşı alma şartları ve konuyla ilgili ayrıntılar.
İşsizlik maaşı artacak mı, sorusu milyonlarca vatandaşın odaklandığı konulardan oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 9 Aralık tarihinde üçüncü görüşmesini gerçekleştirdi. Zam miktarına bağlı olarak 2022 işsizlik maaşı da yeniden revize edilecek. 2020 yılında 1168 TL olan işsizlik maaşı, 2021 yılında 1420 TL'ye yükselmişti. Aralık ayında yapılan toplantılarla belirlenecek olan asgari ücret ile işsizlik maaşı da netlik kazanacak. Yeni işsizlik maaşının bu ay içerisinde belli olması bekleniyor.
İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterecek. Asgari ücrete yapılacak zam; askerlik ve doğum borçlanmasından yaşlılık aylığına, genel sağlık sigortası priminden asgari geçim indirimine, işsizlik maaşından isteğe bağlı sigortalılığa ödenecek primlere kadar her alanda artış anlamına gelecek.
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
İşsizlik maaşı alma şartları ile ilgili İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,