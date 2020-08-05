İşsizlik maaşı e devlet sorgulama: İşsizlik maaşı yattı mı?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ödeme tarihi ağustos ayının ilk günleriyle gündeme geldi. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde ödenen işsizlik maaşı, T.C kimlik numarasının son hanesine göre, vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Her ay devlet tarafından ödenen işsizlik ödeneği geçtiğimiz ay 27 Temmuz'da ödenmeye başlamıştı. Gözler şimdi ağustos ayı işsizlik maaşında. İşte, işsizlik maaşı e devlet sorgulama ve ödeme tarihleriyle ilgili ayrıntılar.
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Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapılıyor. İşsizlik maaşından faydalanmak isteyen vatandaşların hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Ağustos ayı İşsizlik maaşı ödemelerinin 5 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor. İşte, detaylar.
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İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
Ağustos ayı işsizlik maaşıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak işsizlik ödeneğinin her ayın 5'inde yatması nedeniyle bu ay da 5 Ağustos'ta yatırılması tahmin ediliyor.
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İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA
İşsizlik maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.