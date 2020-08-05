İşsizlik maaşı e devlet sorgulama: İşsizlik maaşı yattı mı?

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.



Ağustos ayı işsizlik maaşıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak işsizlik ödeneğinin her ayın 5'inde yatması nedeniyle bu ay da 5 Ağustos'ta yatırılması tahmin ediliyor.