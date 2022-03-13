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İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, İsmail Ege Şaşmaz dizileri

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Ekranların sevilen oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz, Arda İle Omuz Omuza programına konuk oluyor. Geçtiğimiz yıl evlenen İsmail Ege Şaşmaz, dizilerinin yanı sıra eşi ile de zaman zaman gündeme geliyor. Peki, İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte oyuncu İsmail Ege Şaşmaz dizileri...

1/3İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli İşte, İsmail Ege Şaşmaz dizileri

Sosyal medyasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken İsmail Ege Şaşmaz hakkında bilgiler takipçileri tarafından merak ediliyor. 2021 yılında Hande Ünal ile hayatını birleştiren oyuncu, mutlu beraberlikleriyle gözde çiftler arasında yer alıyor. Peki, İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, İsmail Ege Şaşmaz dizileri ve eşi hakkında bilgiler...

2/3İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. İlk Oyunculuk Deneyimini Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışmasında Sınıfta Acil Servis İsimli Oyunla Başlamıştır. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Kariyerine Güneşi Beklerken isimli dönemin popüler dizisi ile adım atmıştır. diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu daha sonra Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçmiştir.

3/3İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli İşte, İsmail Ege Şaşmaz dizileri

Aktif oyunculuk yaşamına Günebakan dizisi ile devam eden bu dizide Rüzgar isimli bir karaktere hayat vermiştir. Fox'da yayınlanan Aşk Yalanı Sever ve TRT ekranlarında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde ekran karşısına çıkan İsmail Ege Şaşmaz, son olarak yine Fox TV'de ekranlarda yer alan Sen Çal Kapımı isimli dizi ile kamera karşısına geçti.

Genç oyuncu, 2021 yılında ise hayatını influencer Hande Ünal ile birleştirmiştir.

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