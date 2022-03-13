İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, İsmail Ege Şaşmaz dizileri

Aktif oyunculuk yaşamına Günebakan dizisi ile devam eden bu dizide Rüzgar isimli bir karaktere hayat vermiştir. Fox'da yayınlanan Aşk Yalanı Sever ve TRT ekranlarında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde ekran karşısına çıkan İsmail Ege Şaşmaz, son olarak yine Fox TV'de ekranlarda yer alan Sen Çal Kapımı isimli dizi ile kamera karşısına geçti.



Genç oyuncu, 2021 yılında ise hayatını influencer Hande Ünal ile birleştirmiştir.