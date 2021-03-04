İŞKUR girişi nasıl yapılır? İŞKUR başvuruları e-Devlet şifresi ile de yapılabiliyor
İŞKUR giriş ekranı, iş başvurusu yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. İŞKUR üzerinden birçok alım gerçekleştiriliyor. Bu alımlara başvuru yapabilmek için kuruma kayıtlı olmanız gerekiyor. Aynı zamanda getirilen yeni özellik ile e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapabiliyorsunuz. İşte İŞKUR iş arayan giriş ekranı
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İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden memur alımı ve işçi alımı ilanlarını yayınlıyor. Birçok bakanlığın personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar belirtilen şartlara bakarak uygun oldukları ilanlara başvuru yapabiliyorlar. İŞKUR açık iş ilanları sayfasında aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma adını doldurarak arama işleminizi yapabiliyorsunuz.
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İŞKUR GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden birçok alım gerçekleştiriliyor. Bu alımlara başvuru yapabilmek için kuruma kayıtlı olmanız gerekiyor. İŞKUR açık iş ilanları sayfasında aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma adını doldurarak arama işleminizi yapabiliyorsunuz.
Ayrıca yine bu sayfa üzerinden arama yaparken çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, meslek, ilan tarihi, öğrenim durumu, iş yeri türü, vardiya ve engellilik durumu, iş yeri unvanı kısımlarını doldurarak da aramanızı gerçekleştirebiliyorsunuz.
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.