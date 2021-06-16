İş arayanlar dikkat! İşte yok olacak ve popülerleşecek meslekler
Bazı meslekler 20 yıl içerisinde yok olacak ve bu meslekler arasında bugünün vazgeçilmez meslekleri de var. Ancak bilgi teknolojileri tüm meslekleri şekillendirerek belirleyici rol üstlenecek. İşte geleceğin meslekleri ve varlığını sürdüremeyecek işleri...
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Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre; bundan 20 yıl sonra birçok iş otomatik olarak yapılacak. Taşımacılık, lojistik, ofis ve idari destek gibi işlerin otomasyonla yapılacağı öngörülüyor.
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Dahası, hizmet endüstrisindeki meslekler de benzer akıbeti yaşayacak. Yapay zekâ, büyük veri işleme, derin öğrenme konularındaki küçük pürüzler düzeltildiğinde ve işaretlenmiş veriler arttırıldığında mesleklerin otomatikleştirilmesi engellenemeyecek.
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Bu yönde sinyaller bugünden verilmiş durumda. Örneğin; hukuk firmaları, belgelerin kopyalarını taramak için giriş düzeyindeki avukatlar yerine, bu zorlu işi daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde doğal dil işlemeyi kullanan yazılımlarla yapıyorlar, derin öğrenme görüntü tanıma araçları, dijital taramalarda deneyimli radyologlar kadar, hatta onlardan daha iyi bir şekilde tümörleri işaretleyebiliyor ve sınıflandırıyor ya da algoritmik olarak optimize eden web siteleri, yatırım portföylerini finansal danışmanların işini görmeye başladı bile.
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İŞTE GELECEKTE YOK OLACAK MESLEKLER...
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Teknolojinin ilerlemesi ve robotların destek elemanı olarak endüstride yer almalarından en çok etkilenmesi beklenen meslek gruplarının başında müşteri hizmetleri temsilcileri gelirken liste şöyle sıralanıyor...
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satış elemanıonarım işçileri
7
kasiyerlerkapıcılar
8
garsonlarnakliyeciler
9
kapıcılarmuhasebeciler
10
sekreterlerdepo görevlileri
11
öğretmenleraraba tamircileri
12
güvenlik görevlileriaşçılar
13
kişisel bakım yardımcılarımarangozlar
14
çocuk bakımcılarıavukatlar
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Peki Hangi Meslekler Popüler Olacak?
Bu aşamada gelecek meslekler yazılım konusundan çok bağımsız olamayacak gibi görünüyor.
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Araştırmalara göre, gelecekte 50 yeni mesleğin gündeme gelmesi olası.
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Bu noktada, teknoloji ve bilgisayar bilimleri ile birleşmeyen meslek kalmayacak.
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Özellikle Robot ile ilgili alt grup meslekler çok yaygınlaşacak.
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Veri para yerine geçeceği için Veri dedektifleri, veri yorumlayıcıları, veri ayıklayıcıları olacak.
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Drone konuları da ilerleyecek özellikle mahremiyet ve güvenlikle ilgili düzenlemelerden sonra drone programlayıcıları, drone filo yöneticileri olacak.
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Kişisel sağlık dijitalleştirilmesi ve insan performansının optimizasyonu da çok önemli bir alan olarak yükselecek.
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Yaşlanma karşıtı uygulayıcılar, beyin büyütme uzmanları, Gen sekanserleri, epigenetik terapistler,Genetik modifikasyon tasarımcıları öne çıkacak.
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Yapay zeka çalışmaları sürecek fakat isimleri farklılaşacak.
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Blockchain mimarları özellikle karşılıklı güven sağlanmasında ilerleyecek.
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3D baskı imalatçıları çok farklı alanlarda kullanılacak.
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Başka gezegenlerde asteroit madencileri, Füzyon santrali uzmanları, Kuantum teknoloji guruları olacağı tahmin ediliyor.