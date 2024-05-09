İnci Taneleri Arcan kimdir? İnci Taneleri'nin Arcan'ı Bora Cengiz kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

İnci Taneleri yine sürprizlerle dolu bir bölümle izleyici karşısında olacak. Genç oyuncu Bora Cengiz de dizinin kadrosuna dahil oluyor. Cengiz, Azem'in kızı Nehir’in hayatını değiştiren Arcan karakterine hayat verecek. Azem’in büyük bir çabayla aradığı kızı Nehir’in yıllar içerisinde yaşadıkları, Arcan ve Mahun Hanım’ın gelişiyle netleşecek. Peki İnci Taneleri Arcan kimdir, Bora Cengiz kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...