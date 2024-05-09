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İnci Taneleri kadrosuna yeni isimler dahil oluyor. Ünlü oyuncu Bora Cengiz, Yılmaz Erdoğan imzalı “İnci Taneleri” dizisinde Arcan karakterine hayat verecek. Genç oyuncu dizinin bu perşembe ekrana gelecek yeni bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Bora Cengiz, Azem’in (Yılmaz Erdoğan) kızı Nehir’in (Sera Kutlubey) tedavi merkezinde tanışıp hayatını değiştiren ‘Arcan’ karakterini canlandıracak. Peki İnci Taneleri Arcan kimdir? İnci Taneleri'nin Arcan'ı Bora Cengiz kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler...