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İnci Taneleri Arcan kimdir? İnci Taneleri'nin Arcan'ı Bora Cengiz kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

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#İnci Taneleri#Arcan#Bora Cengiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 15:23

İnci Taneleri kadrosuna yeni isimler dahil oluyor. Ünlü oyuncu Bora Cengiz, Yılmaz Erdoğan imzalı “İnci Taneleri” dizisinde Arcan karakterine hayat verecek. Genç oyuncu dizinin bu perşembe ekrana gelecek yeni bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Bora Cengiz, Azem’in (Yılmaz Erdoğan) kızı Nehir’in (Sera Kutlubey) tedavi merkezinde tanışıp hayatını değiştiren ‘Arcan’ karakterini canlandıracak. Peki İnci Taneleri Arcan kimdir? İnci Taneleri'nin Arcan'ı Bora Cengiz kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler...

1/3İnci Taneleri Arcan kimdir İnci Tanelerinin Arcanı Bora Cengiz kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı

İnci Taneleri yine sürprizlerle dolu bir bölümle izleyici karşısında olacak. Genç oyuncu Bora Cengiz de dizinin kadrosuna dahil oluyor. Cengiz, Azem'in kızı Nehir’in hayatını değiştiren Arcan karakterine hayat verecek. Azem’in büyük bir çabayla aradığı kızı Nehir’in yıllar içerisinde yaşadıkları, Arcan ve Mahun Hanım’ın gelişiyle netleşecek. Peki İnci Taneleri Arcan kimdir, Bora Cengiz kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

2/3BORA CENGİZ KİMDİR

BORA CENGİZ KİMDİR?

Bora Cengiz, 9 Aralık 1990 İstanbul'da doğdu. 2008 yılında Peri Masalı dizisiyle tanınan genç oyuncu, Kavak Yelleri dizisinde Cihan karakterine hayat verdi.

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3/3İnci Taneleri Arcan kimdir İnci Tanelerinin Arcanı Bora Cengiz kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı

İnci Taneleri dizisinde Arcan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Bora Cengiz, Çilek Kokusu, Bodrum Masalı, Tutunamayanlar, Kalp Yarası, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Ömer gibi pek yapımda yer aldı.

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#İnci Taneleri#Arcan#Bora Cengiz

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