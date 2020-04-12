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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Nisan 2020 - 09:24,

İlk çeyreğin lideri belli oldu! İşte yılın en çok satan otomobilleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu. 2019 yılı üç aylık dönemde 88 bin 469 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

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1

Bu yılın ilk çeyreğinde markaların otomobil ve hafif ticari araç toplam satış rakamları şöyle gerçekleşti:

Toplam satış 124.403 oldu. Infiniti hiç satmazken, Bentley 1, Maserati 2 araç satışı gerçekleştirdi.

2

İŞTE DİĞER MARKALAR:

LAMBORGHINI

SATILAN ARAÇ SAYISI: 3

ASTON MARTIN

SATILAN ARAÇ SAYISI: 4

FERRARI

SATILAN ARAÇ SAYISI: 6

3

ALFA ROMEO

SATILAN ARAÇ SAYISI: 7

LEXUS

SATILAN ARAÇ SAYISI: 21

MAZDA

SATILAN ARAÇ SAYISI: 28

4

SMART

SATILAN ARAÇ SAYISI: 36

PORSCHE

SATILAN ARAÇ SAYISI: 66

JAGUAR

SATILAN ARAÇ SAYISI: 71

5

SSANGYONG

SATILAN ARAÇ SAYISI: 133

KARSAN

SATILAN ARAÇ SAYISI: 138

DS

SATILAN ARAÇ SAYISI: 149

6

SUBARU

SATILAN ARAÇ SAYISI: 160

ISUZU

SATILAN ARAÇ SAYISI: 171

IVECO

SATILAN ARAÇ SAYISI: 251

7

MINI

SATILAN ARAÇ SAYISI: 278

SUZUKI

SATILAN ARAÇ SAYISI: 319

LAND ROVER

SATILAN ARAÇ SAYISI: 365

8

MITSUBISHI

SATILAN ARAÇ SAYISI: 471

VOLVO

SATILAN ARAÇ SAYISI: 697

JEEP

SATILAN ARAÇ SAYISI: 1.030

9

NISSAN

SATILAN ARAÇ SAYISI: 1.797

KIA

SATILAN ARAÇ SAYISI: 2.183

AUDI

SATILAN ARAÇ SAYISI: 2.189

10

BMW

SATILAN ARAÇ SAYISI: 2.234

SEAT

SATILAN ARAÇ SAYISI: 2.813

11

SKODA

SATILAN ARAÇ SAYISI: 3.757

HONDA

SATILAN ARAÇ SAYISI: 3.847

12

MERCEDES-BENZ

SATILAN ARAÇ SAYISI: 3.984

CITROEN

SATILAN ARAÇ SAYISI: 4.269

13

HYUNDAI

SATILAN ARAÇ SAYISI: 5.105

14

OPEL

SATILAN ARAÇ SAYISI: 5.430

15

DACIA

SATILAN ARAÇ SAYISI: 6.454

16

PEUGEOT

SATILAN ARAÇ SAYISI: 7.786

17

TOYOTA

SATILAN ARAÇ SAYISI: 8.017

18

FORD

SATILAN ARAÇ SAYISI: 12.992

19

VOLKSWAGEN

SATILAN ARAÇ SAYISI: 14.887

20

FIAT

SATILAN ARAÇ SAYISI: 15.977

21

RENAULT

SATILAN ARAÇ SAYISI: 16.275

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