İlk çeyreğin lideri belli oldu! İşte yılın en çok satan otomobilleri
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu. 2019 yılı üç aylık dönemde 88 bin 469 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
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Bu yılın ilk çeyreğinde markaların otomobil ve hafif ticari araç toplam satış rakamları şöyle gerçekleşti:
Toplam satış 124.403 oldu. Infiniti hiç satmazken, Bentley 1, Maserati 2 araç satışı gerçekleştirdi.