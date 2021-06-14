İkinci elde mayıs ayının en çok satılan otomobilleri belli oldu

Passat'ı, 4 bin 181 satışla Renault Clio, 3 bin 780 ile Renault Megane, 3 bin 686 ile Ford Focus, 2 bin 989 ile Opel Astra, 2 bin 745 ile Toyota Corolla, 2 bin 645 satışla Renault Fluence, 2 bin 534 satışla Fiat Egea, 2 bin 356 ile Volkswagen Golf ve 2 bin 297 satışla da Renault Symbol izledi.