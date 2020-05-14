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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 07:10,

İkinci elde en çok satılan otomobiller belli oldu! Liderliğin sahibi bakın hangi marka ve model oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, nisan ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 127 bin 252 adet satış gerçekleşti.

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Bunların 103 bin 149'u binek araç, 24 bin 103'ü ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi. Nisan ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında 177 bin 589 araç ilana çıktı. Buna göre, ilana çıkan araçların yüzde 72’si satıldı.

2EN ÇOK SATILAN MARKALAR ŞUNLAR OLDU
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EN ÇOK SATILAN MARKALAR ŞUNLAR OLDU

Öncelikle ticarilerden bahsedelim... Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 3 bin 164 adetle Fiat Fiorino nisanda ilk sırada yer aldı.

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Fiorino'yu 3 bin 104 adetle Fiat Doblo, 2 bin 151 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 2 bin 33 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.615 adetle VW Caddy, 1.451 adetle Ford Transit, 1.332 adetle Renault Kangoo, 1.203 adetle Peugeot Partner, 588 adetle Citroen Berlingo ve 584 adetle de VW Transporter izledi.

4EN HIZLI RENAULT SATILDI
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EN HIZLI RENAULT SATILDI

Nisan ayında online pazarda en hızlı satılan marka 39 günle Renault oldu. En yavaş satılan ise 57 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

5MARKALAR
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MARKALAR

(Önce markalar ardından modeller geliyor) 4 bin 101 adetle de Toyota 10. sırada yer alıyor.

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Hyundai: 5 bin 807 adet

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Mercedes-Benz: 5 bin 907 adet

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BMW: 6 bin 351 adet

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Peugeot: 6 bin 363 adet

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Opel: 7 bin 832 adet

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Dördüncü sırada Ford yer alıyor.

Ford: 12 bin 309 adet

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Öncesinde ise 18 bin 582 adetle Renault, 13 bin 341 adetle Fiat sıralandı.

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Bu yılın nisan ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 20 bin 400 adetle VW oldu.

14MODELLERDE İLK 10
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MODELLERDE İLK 10

Nisan ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

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Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 616 adetle yine başı çekerken,

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bunu 4 bin 874 adetle Renault Clio,

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4 bin 454 adetle Renault Megane izledi.

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Ardından 4 bin 299 adetle Opel Astra,

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3 bin 707 adetle Renault Fluence,

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3 bin 455 adetle Ford Focus,

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3 bin 84 adetle VW Polo,

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2 bin 992 adetle VW Golf,

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2 bin 988 adetle Renault Symbol,

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2 bin 905 adetle de VW Jetta geldi.

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