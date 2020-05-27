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Ekonomi
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 09:56,

İhtiyaç kredisi sonuç sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır?

10 bin TL değerindeki temel ihtiyaç kredisinin sonuçları, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank'a başvuruda bulunan binlerce vatandaşın ana gündem konusu. Temel ihtiyaç kredisi, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası yapılan değerlendirmeler sonrası vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor. Temel ihtiyaç kredisi başvuruların sonuçları SMS ya da internet üzerinden öğrenilebiliyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır?

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Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuruları ile pandemi döneminde ekonomik anlamda zorlanan kişilere maddi destek sağlamak için harekete geçmişti. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL’lik üç farklı seçenekten birine başvuru bulunan pek çok kişinin ortak konusu ise destek kredisi başvurusunun ne zaman sonuçlanacağı. İşte temel ihtiyaç kredi sorgulamayla ilgili detaylar...

2KREDİ BAŞVURULARI SONUÇLANMAYA BAŞLADI
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KREDİ BAŞVURULARI SONUÇLANMAYA BAŞLADI

1 Nisan'da başlayan temel ihtiyaç destek kredisinin başvuruları kadar sohuçları da ilgi görüyor. Krediye başvuru yapan kimselere bilgilendirme mesajları gelmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla bilgi gitmeye başladı.Bankalar, temel destek ihtiyaç kredi sonuçlarını çeşitli mecralarla bildiriyor.

3VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI
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VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI

Vakıbank’ın internet sitesinde ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamadan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredi kullanmak mümkün. Aşağıdaki linke tıklayarak Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredi başvurunuzdaki son durumu takip edebilir, sonucunuzun açıklanıp açıklanmadığını öğrenebilirsiniz. ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

5HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI
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HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI

Aşağıdaki linke tıklayarak Halkbank temel ihtiyaç kredi başvurunuzdaki son durumu takip edebilir, sonucunuzun açıklanıp açıklanmadığını öğrenebilirsiniz. HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

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