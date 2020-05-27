İhtiyaç kredisi sonuç sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır?

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuruları ile pandemi döneminde ekonomik anlamda zorlanan kişilere maddi destek sağlamak için harekete geçmişti. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL’lik üç farklı seçenekten birine başvuru bulunan pek çok kişinin ortak konusu ise destek kredisi başvurusunun ne zaman sonuçlanacağı. İşte temel ihtiyaç kredi sorgulamayla ilgili detaylar...