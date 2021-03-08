İçinde yok yok... ABD'den bile talep var! Bir ayda yapıyorlar, 150 bin TL'ye satıyorlar

İş yeri olarak kafeterya olarak kullanmak isteyenler var. Bu alanlara da özel tasarımlar yapıyoruz. İki katlı loft modellerimiz çok satılıyor. Alt katta oturma yeri, açık mutfak, banyo tuvalet, üst katta ise yatak odaları olan modeller daha çok tercih ediliyor. Bu evler aslında dünyada bir akım haline geldi. Dar alanlarda kaliteli yaşamı tercih edenler var. Ömürlerini bu evlerde geçiren insanlar var. Türkiye'de bu aslında çok bilinmiyor.