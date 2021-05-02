Hollanda'dan Türkiye'deki köyüne kesin dönüş yaptı... Karaman'da üretiyor, 11 ülkeye gönderiyor

Her yıl ekim yapılan alanı değiştirdiklerini dile getiren Durgut, bu yıl ise 40 dekarlık bir alana ekim yaptıklarını anlattı. Durgut, "Üretilen ürünün yüzde 80'i lale soğanı, diğerleri de sümbül, nergis gibi soğanlı bitkiler. Ürünlerin yüzde 80'ini ülke içinde 200'e yakın il ve ilçe belediyelerine, zincir marketlere, yüzde 20'sini de 11 ülkeye göndermekteyiz. Yurt dışına ürün gönderdiğimiz ülkeler, Yakın Doğu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri." diye konuştu.