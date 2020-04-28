Herkesi ilgilendiriyor... 30 Nisan son gün!

ÖNCELİKLE; 65 yaş üstü kişilerin, sokağa çıkma yasağı bitene kadar, beyana tabi gelirleri olsa da beyanname vermeleri gerekmediğini hatırlatalım... Yasak bittikten sonra 15 gün içinde beyannameler verilebilecek. (518 seri numaralı VUK Genel Tebliği) Kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gelir vergisi mükellefleri de, yasağın bitmesinden sonra beyannamelerini verebilecekler.
65 yaşın altında olan kişilerse, aslında mart ayının son gününe kadar gelir vergisi beyannamelerini verebiliyorlardı. Nisan sonuna kadar beyanname verme tarihi uzatılmıştı. (17 Mart 2020 tarihli Vergi Usul Kanunu-VUK- Sirküleri/125) Ve artık süre azaldı...
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30 Nisan Perşembe; beyanname vermek için son gün. Gelir vergisi beyanında kritik noktaları yazılarımızda ayrıntılı olarak ele almıştık.
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Kira geliri, kar payı, gayrimenkul satış kazancı, hisse satış kazancı elde edenler için... Ancak faiz gelirlerine değinme imkanını bulamamıştık.
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Okurlarımızdan, çok sayıda soru da iletiliyor bu konuda. Faiz gelirlerinin beyan koşullarına ilişkin merak edilen konuları bugün ele alıyoruz.
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YURTİÇİ YURTDIŞI AYRIMI
Yurtdışı faiz gelirleri vergi kesintisine-stopaja tabi değil. Yurtiçindeki bankalardan elde edilen faiz gelirlerindense bankalar stopaj yöntemiyle vergi hesaplıyor.
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Stopaj hesaplanmayan, yurtdışındaki bankalardan elde edilen faiz gelirleri beyana tabi. 2019’da elde edilen faizlerin 2 bin 200 lirayı aşması halinde yıllık beyanname ile menkul sermaye iradı (MSİ) olarak beyan edilmesi gerekiyor.
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Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirlerinin de beyan edilmesi gerekiyor. Eurobond’dan elde edilen gelirlerin beyanı için belirlenmiş sınır 40 bin lira.
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2019 yılında elde edilen ve 40 bin lirayı aşan eurobond faiz gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile gelirin tamamının beyan edilmesi gerekiyor. 40 bin liranın hesabında; başkaca kâr payı geliri, işyeri kirası geliri gibi gelirler de dikkate alınıyor.
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YURTİÇİ FAİZ GELİRİ
2019’da yurtiçinden elde edilen faiz gelirleri üzerinden stopajla vergi kesildi. Bankalar, müşterilerinin elde ettiği faiz geliri üzerinden vergi hesaplayıp Maliye’ye ödemekle yükümlüler.
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Yurtiçinden faiz geliri elde edenlerden ayrıca beyanname vermeleri istenmiyor. Tutarın büyüklüğünün de önemi yok, gelir ne kadar yüksek tutarda olsa da beyanname verilmesi gerekmiyor.
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Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı katılım bankalarından elde edilen kâr paylarında da durum aynı. Katılım bankalarınca, kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları için de beyanname vermek gerekmiyor.
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EN YÜKSEK YÜZDE 40
Gelir vergisi beyanında bulunanlar için en yüksek vergi oranı (98 bin lirayı aşan vergi matrahı için) yüzde 35 olarak uygulanıyordu.
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7 Aralık 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı yasayla yapılan değişiklik sonrası gelir vergisinde en yüksek vergi oranı yüzde 40’a çıktı.
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Ve bu oran, aralık ayında resmileşmiş olsa da, 2019 da elde edilen tüm faiz vb. gelirler (menkul sermeye iradı) için geçerli oldu.
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Dolayısıyla; yurtdışı faiz gelirlerinden (menkul sermaye iradı) dolayı beyanname verecek kişiler de; eğer vergi matrahları da 500 bin lirayı aşıyorsa, aşan kısım için yüzde 40 oranı üzerinden vergi ödeyecekler.