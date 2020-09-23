Son dakika... Hepsi yeni ve depreme dayanıklı! İşte İstanbul’daki en ucuz kiralık daireler

Konut fiyatlarının her geçen gün arttığı İstanbul’da ev almaya imkanı olmayanlar kiralık daire arayışlarını sürdürüyor. Konut kredisi kampanyası ile stokta bulunan konutlar eritilirken bunların çoğu yatırım amaçlı olarak alındı. Kredi ile alındığı için de kiralar yüksek tutulmaya başlandı.