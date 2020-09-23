Son dakika... Hepsi yeni ve depreme dayanıklı! İşte İstanbul’daki en ucuz kiralık daireler

Konut fiyatlarının her geçen gün arttığı İstanbul’da ev almaya imkanı olmayanlar kiralık daire arayışlarını sürdürüyor. Konut kredisi kampanyası ile stokta bulunan konutlar eritilirken bunların çoğu yatırım amaçlı olarak alındı. Kredi ile alındığı için de kiralar yüksek tutulmaya başlandı.
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İstanbul’da 2+1, site içerisinde, kombili, maksimum 10 yaşında ve 2. katın üstünde bulunan evler muhitine göre değişen kiralara sahip. En uygun kira 700 lira olurken en yüksek kira ise 7690 lira oldu.
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İşte semtlere göre kiralar
Arnavutköy 800 lira
Avcılar 2150 lira
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Bağcılar 2100 lira
Bakırköy 6000 lira
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Başakşehir 1375 lira
Bayrampaşa 3500 lira
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Beşiktaş 7690 lira
Beylikdüzü 1500 lira
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Büyükçekmece 1000 lira
Çatalca 700 lira
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Esenyurt 1250 lira
Eyüpsultan 2000 lira
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Fatih 3000 lira
Gaziosmanpaşa 1200 lira
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Kağıthane 1900 lira
Küçükçekmece 1700 lira
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Sarıyer 2600 lira
Silivri 800 lira
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Sultangazi 2000 lira
Şişli 1700 lira
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Zeytinburnu 3850 lira
Ataşehir 1850 lira
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Beykoz 5500 lira
Çekmeköy 1100 lira
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Kadıköy 3600 lira
Kartal 1400 lira
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Maltepe 1400 lira
Pendik 1000 lira
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Sancaktepe 1250 lira
Sultanbeyli 1300 lira
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Şile 3000 lira
Tuzla 800 lira
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Ümraniye 1200 lira
Üsküdar 2900 lira
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Futbol Keyfi // Sezon Premier’i
Futbol keyfi, Başakşehir - Galatasaray maçı yorumları ile keyifli bir başlangıç yaptı.(Sponsorlu İçerik)