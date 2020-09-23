MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Hepsi yeni ve depreme dayanıklı! İşte İstanbul’daki en ucuz kiralık daireler
GeriEkonomi Son dakika... Hepsi yeni ve depreme dayanıklı! İşte İstanbul’daki en ucuz kiralık daireler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 09:06 | 

Son dakika... Hepsi yeni ve depreme dayanıklı! İşte İstanbul’daki en ucuz kiralık daireler

Ev almaya bütçesi yetmeyenler kiralık daire seçeneğine yöneliyor. İstanbul’da bulunan yeni yapılarda ise kiralık daire fiyatları yüksek.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Konut fiyatlarının her geçen gün arttığı İstanbul’da ev almaya imkanı olmayanlar kiralık daire arayışlarını sürdürüyor. Konut kredisi kampanyası ile stokta bulunan konutlar eritilirken bunların çoğu yatırım amaçlı olarak alındı. Kredi ile alındığı için de kiralar yüksek tutulmaya başlandı.

2
Abone Olgoogle-news

İstanbul’da 2+1, site içerisinde, kombili, maksimum 10 yaşında ve 2. katın üstünde bulunan evler muhitine göre değişen kiralara sahip. En uygun kira 700 lira olurken en yüksek kira ise 7690 lira oldu.

3
Abone Olgoogle-news

İşte semtlere göre kiralar

Arnavutköy 800 lira

Avcılar 2150 lira

4
Abone Olgoogle-news

Bağcılar 2100 lira

Bakırköy 6000 lira

5
Abone Olgoogle-news

Başakşehir 1375 lira

Bayrampaşa 3500 lira

6
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş 7690 lira

Beylikdüzü 1500 lira

7
Abone Olgoogle-news

Büyükçekmece 1000 lira

Çatalca 700 lira

8
Abone Olgoogle-news

Esenyurt 1250 lira

Eyüpsultan 2000 lira

9
Abone Olgoogle-news

Fatih 3000 lira

Gaziosmanpaşa 1200 lira

10
Abone Olgoogle-news

Kağıthane 1900 lira

Küçükçekmece 1700 lira

11
Abone Olgoogle-news

Sarıyer 2600 lira

Silivri 800 lira

12
Abone Olgoogle-news

Sultangazi 2000 lira

Şişli 1700 lira

13
Abone Olgoogle-news

Zeytinburnu 3850 lira

Ataşehir 1850 lira

14
Abone Olgoogle-news

Beykoz 5500 lira

Çekmeköy 1100 lira

15
Abone Olgoogle-news

Kadıköy 3600 lira

Kartal 1400 lira

16
Abone Olgoogle-news

Maltepe 1400 lira

Pendik 1000 lira

17
Abone Olgoogle-news

Sancaktepe 1250 lira

Sultanbeyli 1300 lira

18
Abone Ol google-news

Şile 3000 lira

Tuzla 800 lira

19
Abone Olgoogle-news

Ümraniye 1200 lira

Üsküdar 2900 lira

20
Abone Olgoogle-news

Futbol Keyfi // Sezon Premier’i

Futbol keyfi, Başakşehir - Galatasaray maçı yorumları ile keyifli bir başlangıç yaptı.(Sponsorlu İçerik)

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi