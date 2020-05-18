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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 12:46,

Hepsi uygun fiyata… TOKİ binlerce evi satışa çıkardı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye’nin farklı illerinde inşa edilmiş alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları satışa sundu.

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Ev almak isteyenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ’ye başvurabiliyor.

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Haziran ve Eylül ayına kadar çeşitli illerde satışlar devam ediyor. Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:

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Kırıkkale

610 daire

Bolu

43 daire

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Kırşehir

3 daire

Kütahya

10 daire

5
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Çankırı

73 daire

Malatya

7 daire

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Niğde

5 daire

Bitlis

1 daire

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Hatay

70 daire

Kars

9 daire

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Samsun

147 daire

Sinop

4 daire

9
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Ankara

629 daire

Şanlıurfa

12 daire

10
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Balıkesir

3 daire

Antalya

208 daire

Yozgat

4 daire

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