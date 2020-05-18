Hepsi uygun fiyata… TOKİ binlerce evi satışa çıkardı!

Ev almak isteyenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ’ye başvurabiliyor.Haziran ve Eylül ayına kadar çeşitli illerde satışlar devam ediyor. Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:Kırıkkale 610 daire Bolu 43 daireKırşehir 3 daire Kütahya 10 daireÇankırı 73 daire Malatya 7 daireNiğde 5 daire Bitlis 1 daireHatay 70 daire Kars 9 daireSamsun 147 daire Sinop 4 daireAnkara 629 daire Şanlıurfa 12 daireBalıkesir 3 daire Antalya 208 daire Yozgat 4 daire