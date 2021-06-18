Henüz 33 yaşında... Pandemide hayatı tamamen değişti! Bu kadarını tahmin etmiyordu
33 yaşındaki Amy'nin hayatı koronavirüs pandemisiyle alt üst oldu. Evinden çıkarılan Amy hayatındaki bu değişimi tahmin etmiyordu. Şimdi dünyanın tanıdığı bir freelancer oldu.
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33 yaşındaki Amy, 2020'nin başlarında Covid-19 salgını patlak verdiğinde hayat planları tamamen alt üst olmuştu.
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O sırada kiralık bir evde yaşıyor ve bir ipotek için para biriktiriyordu, ancak pandemi kapanması devreye girdikçe serbest çalışmasının yavaşladığını fark etti.
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Serbest pazarlama danışmanı, aniden kirasını ve faturalarını karşılayamayacağını fark etti.
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Amy, tam zamanlı olarak minibüse taşınmanın, giden harcamalarını azaltırken serbest çalışmasını sürdürmenin mükemmel bir yolu olabileceğine karar verdi.
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Amy şöyle açıklıyor: Daha önce birkaç minibüs gezisi yapmıştım ve bir minibüste yaşamanın getirdiği basit hayatı sevmiştim.
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Seyahat etmeyi ve keşfetmeyi de seviyorum ve işim uzaktan idare edilebilir olduğu için İngiltere'yi keşfetmek için mükemmel bir yol olduğunu düşündüm.
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Amy, ipotek birikimlerini 11.000 sterlin karşılığında bir Mercedes Sprinter WVB High Top minibüs satın almak için kullandı.
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Amy minibüsü yaşam alanı haline getirdiği süreci de anlattı: Başlangıçta, projeyi aşamalara ayırmaya çalışmak için tüm projeye baktım.
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Sonra, her aşamada, kendim ele almadan önce birçok YouTube videosunu araştırdım ve izledim.
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Daha önce matkap bile kullanmamıştım. Minibüs zor çünkü düz çizgiler yok, bu yüzden karyola gibi düz şeyleri kesmek doğru yapmak ve eşit şekilde halletmek oldukça zordu.
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İnşa etmeye başlamak için Amy duvarları soydu ve ardından minibüsü ses geçirmez hale getirmeye başladı. Daha sonra, yalıtımı kurdu ve bir teknisyene güneş panelleri ve elektrik tesisatı yaptırdı.
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Döşeme, ahşap bölme duvar ve tavan döşemesi rafı daha sonra monte edildi ve ardından ahşap kaplama yapıldı.
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Amy kaplamayı boyamaya, mobilyalarını yapmaya, su sistemi ve gaz eklemeye devam etti ve sonunda sade dekor dokunuşları ekledi. Maliyetler arasında elektrik için 1.000 sterlin ve 500 sterlinlik bir Bluetooth harita sistemi vardı.
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Maliyetleri düşürmek için Amy, eski iskele tahtalarını bir tezgah ve masaya dönüştürerek yeniden tasarladı. Ayrıca sahip olduğu karartma perdelerini yeniden kullandı ve bunları minibüse sığacak şekilde küçülttü.
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Şimdi, Amy tamamen taşınmış durumda ve önemli miktarda para biriktiriyor.
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Projeden önce, kira ve ev faturaları için 1.500 sterlin harcıyordu, ancak minibüste giden harcamaları sadece 500 sterlin, bu da ona ayda 1.000 sterlin kazandırıyor.
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Amy kaldığı yerleri ve masraflarından da bahsetti: Ya arkadaşlarımın evlerine ya da kamp alanlarına park ediyorum. İskoçya'ya seyahat edersem vahşi kamp yapabilirsin, ki bu bedava.
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Çatımda güneş var, bu yüzden elektriğim bedava! Ve ücretsiz kamp alanlarında su dolduruyorum. Minibüsümde gaz var, ancak çok sık yeniden doldurulması gerekmiyor. Isıtıcımın yakıtını, van tankımı doldurduğumda ödediğim dizel yakıt kalıyor.
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Amy, biriktirdiği parayı başka bir mülkün, belki de küçük bir evin veya daha büyük bir şeyin yenilenmesi gibi yeni bir projeye yatırmayı umduğunu söylüyor.
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Ama bu arada, yeni özgürlüğünden yararlanmaya ve para biriktirirken keşfetmeye devam etmeye hevesli.
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Tatil yasağı sebebiyle Amy henüz yurtdışına çıkmadı, ancak Cornwall, Devon ve Kent gibi Birleşik Krallık'taki merkezleri ziyaret etti.
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Koşullar izin verdiğinde Amy, Galler, İskoçya ve Avrupa'yı da ziyaret etmeyi umuyor.
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"Zorluk beni zihinsel olarak daha güçlü bir insan yaptı ve aklımı koyduğum her şeyi yapabileceğimi kendime kanıtladım. İşimi yaparken ve kazanırken çok fazla özgürlüğe sahip olmayı seviyorum."
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"Mali durumumu kapattıktan sonra altı ay içinde 13.000 sterlin borcumu ödedim ve 4.000 sterlin tasarruf ettim."