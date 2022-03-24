Havva Öztel kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel Bergen’e Saygı albümünde

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Bergen'e Saygı albümünün ikinci serisinde yer alacağı performansı ile gündem oldu. 1978 yılında dünyaya gelen Havva Öztel sosyal medya paylaşımları ile de adından sıkça söz ettiriyor.
Aleyna Tilki’nin annesi olan Havva Öztel, 1978 yılında dünyaya geldi. Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başladı.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Havva Öztel, paylaşımları ile dikkat çekiyor. Takipçileri tarafından "Annesi değil ablası gibi" yorumları yapılan Havva Öztel, genç görünümü ve düzgün fiziği ile Aleyna Tilki’yi gölgede bıraktı.