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Havva Öztel kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel Bergen’e Saygı albümünde

#Havva Öztel#Aleyna Tilki#Havva Öztel Kimdir

Havva Öztel, Bergen’e Saygı albümünde Müslüm Gürses’in Küstüm şarkısını seslendirecek. Paylaşımları ile dikkat çeken Havva Öztel gündemde yer alıyor. Peki, Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler

1/2Havva Öztel kimdir, kaç yaşında Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel Bergen’e Saygı albümünde

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Bergen'e Saygı albümünün ikinci serisinde yer alacağı performansı ile gündem oldu. 1978 yılında dünyaya gelen Havva Öztel sosyal medya paylaşımları ile de adından sıkça söz ettiriyor.

2/2HAVVA ÖZTEL KİMDİR

HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

Aleyna Tilki’nin annesi olan Havva Öztel, 1978 yılında dünyaya geldi. Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başladı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Havva Öztel, paylaşımları ile dikkat çekiyor. Takipçileri tarafından "Annesi değil ablası gibi" yorumları yapılan Havva Öztel, genç görünümü ve düzgün fiziği ile Aleyna Tilki’yi gölgede bıraktı.

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#Havva Öztel#Aleyna Tilki#Havva Öztel Kimdir