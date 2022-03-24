Havva Öztel kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel Bergen’e Saygı albümünde

HAVVA ÖZTEL KİMDİR?

Aleyna Tilki’nin annesi olan Havva Öztel, 1978 yılında dünyaya geldi. Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başladı.



Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Havva Öztel, paylaşımları ile dikkat çekiyor. Takipçileri tarafından "Annesi değil ablası gibi" yorumları yapılan Havva Öztel, genç görünümü ve düzgün fiziği ile Aleyna Tilki’yi gölgede bıraktı.