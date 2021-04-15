Halka arz haberleri son zamanlarda ekonomi gündeminde sıklıkla yer almaya başladı. Halka arz, günümüzde pek çok şirketin başvurduğu yatırım yöntemlerinden biridir. Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir. Peki, Halka arz nedir? İşte Halka Arz Yöntemleri...
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Halka arz, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrının devamında sermaye piyasası araçlarının yatırımcılara satışı olarak tanımlanmaktadır. Halka arz yolu ile başta hisse senetleri (pay) olmak üzere, tahvil, bono, kira sertifikası gibi sermaye piyasası araçlarının satışı mümkündür.
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Şirketler özellikle paylarını halka arz etmek suretiyle, kurumsal ve bireysel yatırımcıları kendilerine yeni ortak olarak almakta, halka arzdan sağladıkları geri ödemesiz kaynakla yatırım yapmakta, istihdam sağlamakta ve ülkemiz ekonominin kalkınmasında daha aktif rol oynamaktadır. Bireysel yatırımcılar diğer bir ifade ile halk ise halka arz edilen payları satın alarak ülkemiz şirketlerinin büyümesi ve kazanç elde etmesi ile yaratılacak ekonomik kalkınmadan pay almaktadır. Ayrıca sermayenin tabana yayılması ile de gelir dağılımı daha homojen hale gelmektedir.
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Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.
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İlgili tebliğ üç farklı halka arz yöntemi içermektedir:
Borsa’da Satış Yöntemi: Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulmasını,
Talep Toplama Yöntemi: Yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi yoluyla satışını,
Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da aracı kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışını ifade eder.