Halka arz nedir? İşte Halka Arz Yöntemleri

Şirketler özellikle paylarını halka arz etmek suretiyle, kurumsal ve bireysel yatırımcıları kendilerine yeni ortak olarak almakta, halka arzdan sağladıkları geri ödemesiz kaynakla yatırım yapmakta, istihdam sağlamakta ve ülkemiz ekonominin kalkınmasında daha aktif rol oynamaktadır. Bireysel yatırımcılar diğer bir ifade ile halk ise halka arz edilen payları satın alarak ülkemiz şirketlerinin büyümesi ve kazanç elde etmesi ile yaratılacak ekonomik kalkınmadan pay almaktadır. Ayrıca sermayenin tabana yayılması ile de gelir dağılımı daha homojen hale gelmektedir.