Gündüzleri binlerce kişiyi ağırlayan Tahtakale'de 15 kişi ikamet ediyor

Tahtakale Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Seçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 59 yaşında olduğunu ve 3 dönemdir muhtarlık yaptığını söyledi.Daha önce babasının Tahtakale'de 46 yıl muhtarlık yaptığını belirten Seçer, "Babamın vefatının ardından seçmenler bana gelip, 'Babanızı çok severdik, siz de ona istinaden değerli insansınız. Sizin devam etmenizi istiyoruz' dediler. Biz de öylece bu yola girdik ve bu şekilde devam ediyoruz. Tahtakale mahallemiz eskidir. Ticaret yönünden Türkiye'nin kalbidir diyebilirim." dedi.